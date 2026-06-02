ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντε Λα Φουέντε: «Ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ντε Λα Φουέντε: «Ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ»

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους ιθύνοντες της εθνικής Ισπανίας και τους φιλάθλους της «ρόχα» για το Μουντιάλ 2026, είναι η ετοιμότητα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τραυματίσθηκε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, αναμένεται να χάσει τους φιλικούς αγώνες εναντίον του Ιράκ (4 Ιουνίου) και του Περού (9 Ιουνίου). Ωστόσο, δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, που θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo»:

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα βρίσκεται σε άριστη φόρμα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους, οι οποίοι μας ενημερώνουν καθημερινά για την πρόοδό του. Γνωρίζουμε ότι θα είναι στην καλύτερη δυνατή του φόρμα και θα τολμούσα να πω, ότι θα είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξή της αποθεραπείας του».

sdna.gr 

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Διαχρονικά ένας παίκτης της Πάφου έχει μια προκλητική στάση όταν παίζει με τον Απόλλωνα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις 12 Αυγούστου το ΑΕΚ-ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο

Ελλάδα

|

Category image

«Κάναμε πρόταση στον Μάρκες με 40% αύξηση, δεν μας απάντησε ποτέ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στο Μουντιάλ ξεκινά η νέα εποχή του VAR: Το 3D scanning θα έχει ακρίβεια χιλιοστού στο οφσάιντ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Σέντρα στο μεγάλο τουρνουά Ακαδημιών Grassroots της Ομόνοιας!

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Ντε Λα Φουέντε: «Ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η Πάφος για τα επεισόδια και τον Μπρούνο (Δηλώσεις)

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τελειώνει του Σα Πίντο στην Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζούμπκοβ - Περνάει ιατρικά

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» Λέδες η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Βανά μένει σπίτι του - Ανακοίνωση από τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το φαβορί του «υπερυπολογιστή» για την κατάκτηση του Μουντιάλ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ομόνοια - Κατοβίτσε: Χάος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Κροατία-Βέλγιο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τρεις Ιταλοί στα προημιτελικά του RG!

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη