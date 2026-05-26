ΑΠΟΕΛ: Συνεργασία και φιλοξενία τμημάτων Ακαδημίας

ΑΠΟΕΛ: Συνεργασία και φιλοξενία τμημάτων Ακαδημίας

Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ.

Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ αναφορικά με το θέμα της φιλοξενίας και λειτουργίας της ακαδημίας ποδοσφαίρου, καθώς και του τμήματος κολύμβησης και υδατοσφαίρισης των γαλαζοκιτρίνων, στο PASCAL Αναλυτικά:

«Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο, κ. Χάρη Φωτίου, του προέδρου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, κ. Κυριάκου Ζιβανάρη, του κ. Αλέξη Ανδρέου και του γενικού αρχηγού του τμήματος κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης ΑΠΟΕΛ, κ. Γιώργου Ζαννέτου, συζητήθηκε το θέμα της φιλοξενίας και λειτουργίας της ακαδημίας ποδοσφαίρου, καθώς και του τμήματος κολύμβησης και υδατοσφαίρισης ΑΠΟΕΛ στις εγκαταστάσεις του σχολείου που μέχρι τώρα πραγματοποιούνταν οι προπονήσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και φιλικό κλίμα, με όλες τις πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις και να αναλύουν διεξοδικά όλες τις παραμέτρους που αφορούν τη μέχρι σήμερα λειτουργία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου και των τμημάτων Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης του ΑΠΟΕΛ στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν αναλυτικά τα δεδομένα και οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων, με κοινό στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, της ανάπτυξης και της συνέχισης της ποιοτικής φιλοξενίας των αθλητών και αθλητριών του ΑΠΟΕΛ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση μεταξύ του κ. Αλέξη Ανδρέου, του Γενικού Αρχηγού του Τμήματος Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης ΑΠΟΕΛ και αντιπροσωπείας του Πανελληνίου Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι οργανωμένοι φίλαθλοι ενημερώθηκαν πλήρως για τα δεδομένα που οδήγησαν στις σχετικές αποφάσεις και εξέφρασαν την κατανόησή τους για τον μεγάλο όγκο ευθυνών, υποχρεώσεων και απαιτήσεων που το σχολείο αναλάμβανε διαχρονικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η φιλοξενία και η εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων και της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ στις εγκαταστάσεις του.

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων, όλες οι πλευρές συμφώνησαν όπως η συνεργασία και η φιλοξενία των τμημάτων στις εγκαταστάσεις του σχολείου συνεχιστούν, διατηρώντας το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας στήριξης που χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τη σχέση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι, αναλόγως των εξελίξεων που ενδέχεται να προκύψουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ ή/και της επαναξιολόγησης της πορείας της συνεργασίας των εμπλεκομένων πλευρών, θα πραγματοποιηθούν εκ νέου συζητήσεις.

Όλες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη διάθεσή τους για αμοιβαία συνεργασία, συνεννόηση και προσπάθεια προς όφελος των αθλητών, των οικογενειών τους και συνολικά του ΑΠΟΕΛ.

Τέλος, ενημερώνονται όλοι οι αθλητές και οι οικογένειές τους ότι σύντομα θα υπάρξει εσωτερική ενημέρωση αναφορικά με το πρόγραμμα και τη δομή λειτουργίας της Ακαδημίας».

 

Διαβαστε ακομη