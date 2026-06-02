ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» Λέδες η ΑΕΚ!

Για άλλα δύο χρόνια στην ΑΕΚ ο έμπειρος χαφ.

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον εκ των αρχηγών Gustavo Ledes για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο Πορτογάλος μέσος αποτελεί σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ΑΕΚ σε Κύπρο και Ευρώπη. Από το καλοκαίρι του 2021 έχει καταγράψει 200 συμμετοχές και 5 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ του εύχεται κάθε επιτυχία.