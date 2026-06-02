ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκτακτο: Συμφώνησε με Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκτακτο: Συμφώνησε με Ιραόλα η Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ έχει φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα ως νέου προπονητή της ομάδας, με τις εξελίξεις να θεωρούνται πλέον οριστικές.

Η Λίβερπουλ ξεκινάει νέα εποχή στην ιστορία της. Μετά το «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ τα βρήκε σε όλα με τον Άντονι Ιραόλα για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Οπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες 48 ώρες, με τη συμφωνία να έχει πλέον «κλειδώσει» σε όλα τα βασικά της σημεία, οδηγώντας σε deal που αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα.

Ο 42χρονος Ισπανός τεχνικός έχει δει τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο να εκτοξεύονται κατακόρυφα, εξαργυρώνοντας το άκρως επιτυχημένο έργο που παρουσίασε κατά την τριετή παρουσία του στην Μπόρνμουθ.

Υπό τις οδηγίες του, τα «κεράσια» πραγματοποίησαν μια ιστορική αγωνιστική υπέρβαση, τερματίζοντας στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, χαρίζοντας στον σύλλογο το πρώτο ευρωπαϊκό εισιτήριο της ιστορίας του, εξασφαλίζοντας την απευθείας συμμετοχή του στη League Phase του Europa League.

Παράλληλα, η αγωνιστική ταυτότητα που εμφύσησε στην Μπόρνμουθ αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στους αριθμούς, με την ομάδα να τρέχει ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 19 αναμετρήσεων.

Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός πως η τελευταία φορά που ο Ιραόλα γνώρισε την ήττα στον πάγκο της Μπόρνμουθ ήταν στις 3 Ιανουαρίου, από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Άρσεναλ.

athletiko.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη