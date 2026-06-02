Έκτακτο: Συμφώνησε με Ιραόλα η Λίβερπουλ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Λίβερπουλ έχει φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα ως νέου προπονητή της ομάδας, με τις εξελίξεις να θεωρούνται πλέον οριστικές.
Η Λίβερπουλ ξεκινάει νέα εποχή στην ιστορία της. Μετά το «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ τα βρήκε σε όλα με τον Άντονι Ιραόλα για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.
Οπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες 48 ώρες, με τη συμφωνία να έχει πλέον «κλειδώσει» σε όλα τα βασικά της σημεία, οδηγώντας σε deal που αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα.
Ο 42χρονος Ισπανός τεχνικός έχει δει τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο να εκτοξεύονται κατακόρυφα, εξαργυρώνοντας το άκρως επιτυχημένο έργο που παρουσίασε κατά την τριετή παρουσία του στην Μπόρνμουθ.
Υπό τις οδηγίες του, τα «κεράσια» πραγματοποίησαν μια ιστορική αγωνιστική υπέρβαση, τερματίζοντας στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, χαρίζοντας στον σύλλογο το πρώτο ευρωπαϊκό εισιτήριο της ιστορίας του, εξασφαλίζοντας την απευθείας συμμετοχή του στη League Phase του Europa League.
Παράλληλα, η αγωνιστική ταυτότητα που εμφύσησε στην Μπόρνμουθ αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στους αριθμούς, με την ομάδα να τρέχει ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 19 αναμετρήσεων.
Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός πως η τελευταία φορά που ο Ιραόλα γνώρισε την ήττα στον πάγκο της Μπόρνμουθ ήταν στις 3 Ιανουαρίου, από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Άρσεναλ.
🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻🫲🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.
Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B
athletiko.gr