Έκτακτο: Συμφώνησε με Ιραόλα η Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ ξεκινάει νέα εποχή στην ιστορία της. Μετά το «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ τα βρήκε σε όλα με τον Άντονι Ιραόλα για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Οπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες 48 ώρες, με τη συμφωνία να έχει πλέον «κλειδώσει» σε όλα τα βασικά της σημεία, οδηγώντας σε deal που αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα.

Ο 42χρονος Ισπανός τεχνικός έχει δει τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο να εκτοξεύονται κατακόρυφα, εξαργυρώνοντας το άκρως επιτυχημένο έργο που παρουσίασε κατά την τριετή παρουσία του στην Μπόρνμουθ.

Υπό τις οδηγίες του, τα «κεράσια» πραγματοποίησαν μια ιστορική αγωνιστική υπέρβαση, τερματίζοντας στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, χαρίζοντας στον σύλλογο το πρώτο ευρωπαϊκό εισιτήριο της ιστορίας του, εξασφαλίζοντας την απευθείας συμμετοχή του στη League Phase του Europa League.

Παράλληλα, η αγωνιστική ταυτότητα που εμφύσησε στην Μπόρνμουθ αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στους αριθμούς, με την ομάδα να τρέχει ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 19 αναμετρήσεων.

Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός πως η τελευταία φορά που ο Ιραόλα γνώρισε την ήττα στον πάγκο της Μπόρνμουθ ήταν στις 3 Ιανουαρίου, από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Άρσεναλ.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼



Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.



Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

athletiko.gr