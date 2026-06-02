Η Πάφος για τα επεισόδια και τον Μπρούνο (Δηλώσεις)

Ανάμεσα σε άλλα, ο Χριστόφορος Ματθαίου αναφέρθηκε και στην ένταση που προκλήθηκε μετά τα γκολ της Πάφου κόντρα στον Απόλλωνα στο ΓΣΠ, αλλά και στον Μπρούνο.

Για τα επεισόδια στον τελικό: «Οι πρωταγωνιστές κάθε ομάδας δεν είμαστε οπαδοί. Δεν πρέπει να επαναληφθούν αυτά που έγιναν. Θα αναλάβουμε ευθύνη ως Πάφος. Θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, γιατί είναι κάτι που δεν τιμά την ομάδα μας. Θέλω όμως να τονίσω και τα θετικά. Μετά το τέλος του αγώνα και αφού ηρέμησαν τα πνεύματα, είδαμε και όμορφες εικόνες: οι οπαδοί της Πάφου χειροκρότησαν τους παίκτες του Απόλλωνα και αντίστοιχα ο Απόλλωνας μας συνεχάρη.»

Για τον Μπρούνο: «Δεν θα μπω στη διαδικασία να ξεχωρίσω περιπτώσεις. Έγιναν πολλά. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είδαν τη δημοσιότητα περισσότερο. Εμείς δεν θέλουμε να γίνονται τέτοια πράγματα. Σε τέτοια παιχνίδια η ένταση και τα συναισθήματα είναι έντονα. Θα τα αφήσουμε πίσω μας και ως ομάδα θα τα περιορίσουμε»