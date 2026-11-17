Αναλυτικά:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν σχολιάζει ούτε εμπλέκεται σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που αφορούν αποφάσεις των δικαστικών της οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του Εφετείου, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και εντός των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων τους.

Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και η αμφισβήτηση αποφάσεων μέσω δημόσιων τοποθετήσεων δεν συμβάλλουν στην επίλυση ζητημάτων. Αντιθέτως, προκαλούν αχρείαστες εντάσεις και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στο φίλαθλο κοινό.

Κάθε σωματείο γνωρίζει και διαθέτει τα προβλεπόμενα θεσμικά μέσα για να εκφράσει τις θέσεις ή τις διαφωνίες του επί αποφάσεων των δικαστικών οργάνων της ΚΟΠ, με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία τους