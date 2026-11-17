Οι γαλαζοκίτρινοι μέσω ανακοίνωσής τους απαντούν με... ξεχωριστό ύφος στην Ομόνοια η οποία νωρίτερα αναφέρθηκε στην άρση της ποινής για απαγόρευση μετακίνησης οπαδών.

Από την ανακοίνωση - απάντηση του ΑΠΟΕΛ ξεχωρίζει η προτροπή για κοινό αίτημα προς την ΚΟΠ προκειμένου να πάρουν οι φιλοξενούμενοι 2000 εισιτήρια.

Αναλυτικά:

Μετά από αυτή την ενέργεια από πλευράς της διοίκησης των πρασίνων, εισηγούμαστε στην επίσημη Ομόνοια, να προχωρήσουμε σε ένα κοινό αίτημα προς την ΚΟΠ. Αίτημα το οποίο να επιτρέπει στους φιλοξενούμενους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, το Σάββατο στο αιώνιο ντέρμπι, να πάρουν 2,200 εισιτήρια που αντιστοιχούν στο 10% παρά μόνο 1000. Έτσι θα έχει την ευκαιρία, η επίσημη Ομόνοια, να θαυμάσει από κοντά και σε μεγαλύτερη κλίμακα ένα ακόμα σόου, του κόσμου του ΑΠΟΕΛ. Και της παραχωρούμε από τώρα την άδεια, να αναρτήσει και το επερχόμενο σόου, αυτούσιο σε όλους τους δημόσιους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει. Και ας είναι και μεγαλύτερο από 17 λεπτά.