Απάντησε στην Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων απάντησε με αιχμηρό τρόπο στους πράσινους, τονίζουν πως η παρουσία φιλάθλων αφορούσε στο πανό, ενώ... καλούν την Ομόνοια να τους παραχωρήσει περισσότερα εισιτήρια στο σαββατιάτικο μεταξύ τους ντέρμπι.

Αναλυτικά: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 🔵🟡🟠🎥

Το σημερινό βίντεο θα μπορούσε άνετα να έχει τίτλο «για το μπλε, το κίτρινο και το πορτοκαλί» ή πιο απλά «Μόνο ΑΠΟΕΛ».

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την επίσημη Ομόνοια για τον χρόνο και την ευγενή της προσπάθεια, να επιβεβαιώσει πλήρως όλα όσα υποστηρίξαμε τόσο στην Δικαστική επιτροπή όσο και στο Εφετείο σε σχέση με την παραπομπή της ομάδας μας, με καταγγελία «για είσοδο φιλάθλων στον ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ». Το 17λεπτο βίντεο που ανάρτησε στα επίσημα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της, προσφέρει και μια αντικειμενική μαρτυρία από πλευράς της, ότι όντως οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ μπήκαν σε σημείο που απέχει 25 ολόκληρα μέτρα ΕΚΤΟΣ του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με σκοπό να παρουσιάσουν και στην συνέχεια να μαζέψουν πανό εις μνήμη ενός αδικοχαμένου οπαδού μας, που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή λόγω καρκίνου. Η ώρα, ο χρόνος και η διάθεση που επέδειξαν για να προβάλουν την κερκίδα του ΑΠΟΕΛ και τον τρόπο στησίματος διαφόρων πανό και χορογραφιών είναι πάντως μια καλή ευκαιρία για να φιλοξενήσουν και οι ίδιοι στα μέσα τους, εικόνες ενός εκ των κορυφαίων οπαδικών κινημάτων στον κόσμο. Από τώρα και εσαεί αυτό το 17λεπτο βίντεο με πορτοκαλί χρώμα, θα αποτελεί σημείο αναφοράς. Αφού θα είναι προφανώς το μεγαλύτερο βίντεο σε διάρκεια, οπαδών του ΑΠΟΕΛ, σε ιστοσελίδα εκτός του ΑΠΟΕΛ, πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στην σελίδα της επίσημης Ομόνοιας. Θα χαρακτηρίζαμε αυτή την ενέργεια ενδιαφέρουσα πρωτοποριακή και στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας. Μετά από αυτή την ενέργεια από πλευράς της διοίκησης των πρασίνων, εισηγούμαστε στην επίσημη Ομόνοια, να προχωρήσουμε σε ένα κοινό αίτημα προς την ΚΟΠ. Αίτημα το οποίο να επιτρέπει στους φιλοξενούμενους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, το Σάββατο στο αιώνιο ντέρμπι, να πάρουν 2,200 εισιτήρια που αντιστοιχούν στο 10% παρά μόνο 1000. Έτσι θα έχει την ευκαιρία, η επίσημη Ομόνοια, να θαυμάσει από κοντά και σε μεγαλύτερη κλίμακα ένα ακόμα σόου, του κόσμου του ΑΠΟΕΛ. Και της παραχωρούμε από τώρα την άδεια, να αναρτήσει και το επερχόμενο σόου, αυτούσιο σε όλους τους δημόσιους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει. Και ας είναι και μεγαλύτερο από 17 λεπτά.