Ενοχλημένοι στον Ολυμπιακό, στέλνουν επιστολή στην ΚΟΠ!

Ενοχλημένοι παρουσιάζονται στον Ολυμπιακό με τη διαιτησία του Παναγιώτη Χατζηγεωργίου. Ο Κύπριος ρεφ ήταν στο ισόπαλο παιχνίδι με την Ομόνοια και στους μαυροπράσινους υπάρχει έντονη ενόχληση για τον χρόνο καθυστέρησης αλλά και για τη γενική εικόνα της διαιτησίας.

Ωστόσο, στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την διαιτησία και των αγώνων που προηγήθηκαν, γι' αυτό και προχωρούν στην επιστολή, όπου θα πάρουν θέση για όλες τις παρουσίες των ρεφ που προκαλούν τον προβληματισμό τους.

Κι όλα αυτά, λίγες ώρες μετά την σχετική επιστολή της Νέας Σαλαμίνας και λίγες ώρες... πριν τη συνάντηση των προέδρων με τον Νταμάτο. Σκοπός της απογευματινής συνάντησης είναι να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς τα παράπονα όλο και πληθαίνουν.