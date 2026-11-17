Μια νέα εποχή ξεκινά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2027/28.

Η UEFA πραγματοποίησε deal… μαμούθ με τη Nike, η οποία θα αντικαταστήσει την Adidas ως επίσημος προμηθευτής για τις μπάλες των αγώνων. Πρόκειται για μια συνεργασία σημείο αναφοράς, καθώς σταματά έπειτα από 26 χρόνια η συνεργασία της γερμανικής εταιρείας με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Η συμφωνία θα έχει τετραετή διάρκεια, έως το 2030/31, και σύμφωνα με δημοσιεύματα θα αποφέρει περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως στην UEFA, δηλαδή συνολικά 160 εκατ. ευρώ.

Η συνεργασία θα καλύπτει το Champions League, το Europa League και το Conference League, αλλά και το UEFA Super Cup, το Youth League και το Futsal Champions League. Για πρώτη φορά, μάλιστα, ένας κατασκευαστής θα προμηθεύει τις μπάλες και των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Για τη Nike πρόκειται ουσιαστικά για την μεγάλη επιστροφή της, καθώς είχε αναλάβει την προμήθεια των μπαλών του Champions League και την περίοδο 1997-2001, πριν δώσει τη θέση της στην Adidas.

Παραμένει, πάντως, άγνωστο αν θα διατηρηθεί το χαρακτηριστικό σχέδιο με τα αστέρια, που έχει συνδεθεί διαχρονικά με το Champions League. Τα σχέδια για τις νέες μπάλες αναμένεται να παρουσιαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

sport-fm.gr