Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, Ντολόρες Αβέιρο, επέκρινε την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας επειδή δεν έδειξε σεβασμό στον γιο της, παραδεχόμενη μάλιστα ότι χάρηκε που είδε την ομάδα να ηττάται με 1-4 από τη Δανία για Nations League. Ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά την απόφαση του 41χρονου σούπερ σταρ να σταματήσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο, μετά την ρήξη του με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.

«Η εθνική Πορτογαλίας άξιζε την ήττα. Χάρηκα γι' αυτό! Τον εξαπάτησαν. Δεν έδειξαν σεβασμό στο πρόσωπό του, ούτε καν οι συμπαίκτες του», ανέφερε στο περιθώριο εκδήλωσης που έγινε στο «Ζοσέ Αλβαλάδε».

Η Πορτογαλία απέτισε φόρο τιμής στον πρώην αρχηγό της κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Δανία, με τους παίκτες παίκτες να φορούν τον εμβληματικό αριθμό «7» στις φανέλες τους πριν από τη σέντρα, ενώ οι φίλαθλοι τον χειροκρότησαν στο έβδομο λεπτό, την ώρα που η φωτογραφία του εμφανιζόταν στη γιγαντοοθόνη.

Η Ντολόρες, ωστόσο, δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για αυτή την τιμητική κίνηση. «Η τιμητική εκδήλωση θα έπρεπε να είχε γίνει παρουσία του, όχι χωρίς αυτόν. Η τιμή θα αποδοθεί εδώ, στη Σπόρτινγκ (σ.σ. ομάδα όπου ξεκίνησε ο Κριστιάνο). Εκεί τον εκτιμούν», ανέφερε.

Ο προπονητής Ζόρζε Ζεσούς ρωτήθηκε για τα σχόλιά της και απάντησε με κατανόηση. «Τώρα πρέπει να απαντήσω στη μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο; Και στη δική μου μητέρα... Η μητέρα του Ρονάλντο είναι μια κυρία που σέβομαι πολύ. Τι μπορεί να πει; Μια μητέρα είναι μητέρα, δεν αλλάζει αυτό. Κατανοώ τις δηλώσεις της», δήλωσε.

sport-fm.gr