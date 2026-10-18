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Η ΚΟΠ αντίδρασε με... υπενθύμιση στις διαμαρτυρίες στο Απόλλων - Νέα Σαλαμίνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αναφορά της ΚΟΠ σχετικά με τις γραμμές του VAR

Με αφορμή την επίμαχη φάση στον αγώνα Απόλλων - Νέα Σαλαμίνα και το ακυρωθέν γκολ των ερυθρολεύκων, η ΚΟΠ σε ανάρτησή της στο facebook επαναφέρει μία παλιά ανακοίνωση που αφορούσε τις γραμμές του VAR.

Στο ποστάρισμα σημειώνεται:

Στις 26 Φεβρουαρίου 2025 και με αφορμή συζητήσεις και αντιδράσεις για τις γραμμές offside του VAR, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε προχωρήσει σε επεξήγηση για το πως τοποθετούνται οι γραμμές και γιατί, σε κάποιες περιπτώσεις οι γραμμές που εμφανίζονται μπορεί να φαίνονται ότι δεν είναι απόλυτα ευθείες και παράλληλες με τις γραμμές του γηπέδου.

Υπενθυμίζουμε τι ανέφερε τότε η ανακοίνωση της ΚΟΠ

-Επεξήγηση για τις γραμμές offside του VAR

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από την αρχή της εφαρμογής του VAR, χρησιμοποιεί μία από τις καλύτερες και αξιόπιστες τεχνολογίες VAR, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού για το offside. Οι ρόλοι του VAR και του replay operator σε περιπτώσεις offside κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι σαφείς και ακριβείς. Ο VAR καθορίζει τον ποδοσφαιριστή που ενδέχεται να είναι σε θέση offside και τον προτελευταίο αμυνόμενο. Στη συνέχεια, προσδιορίζει το πλησιέστερο προς τη γραμμή του τέρματος σημείο του σώματός τους που λαμβάνεται υπόψη για το offside. Ο replay operator τοποθετεί τα σημεία που υποδεικνύει ο VAR και το υπόλοιπο της διαδικασίας αναλαμβάνει το λογισμικό σύστημα του offside.

Οι γραμμές offside που εμφανίζονται από τον VAR μπορεί να φαίνονται ότι δεν είναι απόλυτα ευθείες και παράλληλες με τις γραμμές του γηπέδου λόγω των εξής παραγόντων:

1. Προοπτική και Γωνία της Κάμερας: Οι κάμερες του VAR δεν βρίσκονται πάντα σε τέλεια ευθυγράμμιση με τις γραμμές του γηπέδου. Η προοπτική της εικόνας μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι η γραμμή δεν είναι παράλληλη.

2. Τεχνολογία Τρισδιάστατης Προβολής: Το σύστημα VAR χρησιμοποιεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο του γηπέδου και των ποδοσφαιριστών για να τοποθετήσει τη γραμμή του offside. Αυτή η γραμμή προσαρμόζεται στις πραγματικές θέσεις των ποδοσφαιριστών και όχι απαραίτητα στις ορατές γραμμές του γηπέδου, οι οποίες μπορεί να φαίνονται παραμορφωμένες λόγω της γωνίας της κάμερας.

3.Καμπυλότητα του Φακού της Κάμερας: Ανάλογα με τον τύπο και το οπτικό πεδίο του φακού, μπορεί να υπάρχουν μικρές παραμορφώσεις στην εικόνα, κάνοντας τις γραμμές να φαίνονται μη ευθείες.

4.Ανάλυση και Επεξεργασία της Εικόνας: Οι γραμμές του VAR δημιουργούνται χρησιμοποιώντας δεδομένα από πολλαπλές κάμερες και υποβάλλονται σε ψηφιακή επεξεργασία για τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, όταν προβάλλονται σε δισδιάστατη οθόνη, μπορεί να φαίνονται ελαφρώς διαφορετικές από τις γραμμές του γηπέδου.

Στην πραγματικότητα, η γραμμή του VAR είναι ακριβής, καθώς βασίζεται σε αλγορίθμους και τεχνολογία ανίχνευσης θέσης, ακόμα κι αν οπτικά φαίνεται ότι δεν ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις γραμμές του γηπέδου, όπως φαίνεται στο απόσπασμα της επόμενης διαφάνειας.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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