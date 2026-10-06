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ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Η Καρμιώτισσα και το «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» ένωσαν τις δυνάμεις τους

ΓΗΠΕΔΟ

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Το ΓΗΠΕΔΟ έδωσε το «παρών» του στην εκδήλωση της Καρμιώτισσας

Η Καρμιώτισσα παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη το βράδυ της Τρίτης (6/10) στο πλαίσιο της οποίας παρουσίασε την πρωτοβουλία της «Συμπαίκτες στο Όνειρο», η οποία πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της με τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας, καθώς και ένα οργανωμένο πρόγραμμα δράσεων εντός και εκτός ποδοσφαίρου, με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση του σημαντικού έργου του Συνδέσμου.

Από πλευράς της Καρμιώτισσας τονίστηκε πως η ομάδα δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. 

Ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Μαρίνος Αριστοτέλους είπε ανάμεσα σε άλλα: «Δεν πρόκειται απλώς για μία συνεργασία. Είναι μία προσπάθεια να φέρουμε πολλούς ανθρώπους κοντά για έναν κοινωνικό σκοπό»

Ο Κυριάκος Πενηνταέξ εκ μέρους του Συνδέσμου σημείωσε: 

«Η Καρμιώτισσα παραχώρησε το κύριο μέρος της φανέλας της για το λογότυπο του Συνδέσμου. Το σημαντικότερο της εμπορικό σημείο δόθηκε για έναν κοινωνικό σκοπό, να ταξιδέψουν αυτά τα παιδιά σε όλα τα γήπεδα. Ευχαριστούμε την Καρμιώτισσα η οποία θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε περισσότερες ευχές. Η λέξη συμπαίκτες δεν επιλέχθηκε τυχαία, η δική τους στήριξη είναι πολύ σημαντική»

Ακολούθως παρουσιάστηκε ο τρόπος προσφοράς μέσω της επίσημης σελίδας της ομάδας. Επίσης, έγινε γνωστό πως ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο της ομάδας θα πηγαίνει στο Σύνδεσμο. 

Την περίοδο των Χριστουγέννων θα διοργανωθεί εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά. 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση μέσα από τον φακό του ΓΗΠΕΔΟΥ: 











 

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