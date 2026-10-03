Ανάρτηση για το Τσίρειο: «Όσο μας χτυπάνε, τόσο θα δυναμώνουμε»

Ο Γιώργος Ζαχαριάδης με μήνυμά του στα ΜΚΔ αναφέρεται σε όλα όσα αφορούν τον Τσίρειο το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά:

Ενημέρωση προς όλους Χθες αναμέναμε την απόφαση της αρχής αδειοδότησης για το Τσίρειο στάδιο, κάτι που δεν έγινε και μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα ή απόφαση. Τους λόγους δεν τους γνωρίζουμε και ούτε μας ενδιαφέρουν απλα θα ξαναπώ οτι εμείς κάναμε οτι μας ζητήθηκε και το στάδιο είναι έτοιμο, τώρα γιατί αυτή η καθυστέρηση από πλευράς της αρχής και η καθόλου ενημερωση ειναι κάτι που θα πρέπει να δει ο ΚΟΑ αφου η αρχή έχει άμεση σχέση μαζί του. Ξανατονιζω οτι παρα τη καθυστέρηση της απόφασης είμαστε αισιόδοξοι οτι όταν τελικά βρουν χρόνο να συνεδριάσουν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό προς όφελος των ομάδων της Λεμεσού, των φιλάθλων που ταλαιπωρουντε και φυσικά του ιστορικότερου σταδίου. Θελω εμφαντικα να τονίσω ότι παρα τις δυσκολίες, τις τρικλοποδιές εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μας για να αναβαθμίσουμε το Τσιρειο σε καμία περίπτωση. Όσο μας χτυπάνε άλλο τόσο δυναμώνουμε και θα πετύχουμε τους στόχους μας για το καλό της Λεμεσού και των Λεμεσιανων.