Έφερε τον Νασίμ Ουαμού στο νησί

Ενίσχυση για την Καρμιώτισσα στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής, καθώς πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Νασίμ Ουαμού.

Η ανακοίνωση:

«Η Καρμιώτισσα FC ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον Γαλλομαροκινό ποδοσφαιριστή Nassim Ouammou.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το γαλλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Rodez AF, US Boulogne, FC Mulhouse και FC Sochaux-Montbéliard, ενώ εκτός Γαλλίας φόρεσε τη φανέλα της Maccabi Netanya στο Ισραήλ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στο Μαρόκο με τη Hassania d’Agadir.

Καλωσορίζουμε τον Nassim στην οικογένεια της Καρμιώτισσας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!»