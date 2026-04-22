ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΛεΜπρόν υπέγραψε το 2-0 για τους Λέικερς και «λύγισε» ξανά το Χιούστον

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με 28 πόντους του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Λέικερς νίκησαν 101-94 τους Ρόκετς και έκαναν το 2-0 στη σειρά, παρά τις απουσίες και την επιστροφή του Ντουράντ.

Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει σημείο αναφοράς στο ΝΒΑ, οι Λέικερς επικράτησαν 101-94 των Ρόκετς και έκαναν το 2-0 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία ακόμη ηγετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς μια ομάδα που συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Λέικερς δείχνουν χαρακτήρα και βρίσκουν λύσεις μέσα από ομαδική προσπάθεια.

Στο πλευρό του Τζέιμς, ο Μάρκους Σμαρτ ήταν καθοριστικός με 25 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Λουκ Κέναρντ πρόσθεσε 23 πόντους, βάζοντας κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα, ο Σμαρτ βρήκε τον ΛεΜπρόν σε μία εντυπωσιακή φάση για κάρφωμα 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη, με τον Κέναρντ να βάζει τις τελευταίες βολές που «σφράγισαν» το αποτέλεσμα.

Οι Λέικερς διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του τέταρτου δωδεκαλέπτου, δείχνοντας ψυχραιμία και σωστές επιλογές στην επίθεση, παρά την πίεση των φιλοξενούμενων.

Από την πλευρά των Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ επέστρεψε στη δράση, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, σημειώνοντας μόλις 3 από τους συνολικά 23 πόντους του μετά την ανάπαυλα. Η άμυνα των Λέικερς περιόρισε σημαντικά τον ρυθμό του, δημιουργώντας προβλήματα στην επιθετική λειτουργία του Χιούστον.

Ο Αλπερέν Σενγκούν είχε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ οι Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ και Άμεν Τόμπσον πρόσθεσαν 18 και 16 πόντους αντίστοιχα, όμως η συνολική εικόνα των Ρόκετς δεν ήταν αρκετή. Η ομάδα του Χιούστον σούταρε μόλις με 40,4% εντός πεδιάς και είχε περιορισμένη παραγωγικότητα από την περιφέρεια, με μόλις 7 εύστοχα τρίποντα.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Χιούστον για το Game 3, με τους Λέικερς να έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα και τους Ρόκετς να καλούνται να αντιδράσουν άμεσα αν θέλουν να παραμείνουν στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Σέλτικς-Σίξερς 97-111

 

Σπερς-Μπλέιζερς 103-106Λέικερς-Ρόκετς 101-94

 

Sportfm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

