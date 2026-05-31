Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ

Αυτό το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει;

Σπερς και Νικς, θα είναι το φετινό ζευγάρι των τελικών του ΝΒΑ, καθώς μετά την εύκολη πρόκριση της ομάδας της Νέας Υόρκης, τα σπιρούνια, κατάφεραν να αλώσουν ξανά την Οκλαχόμα και να επιστρέψουν μετά από 12 χρόνια στους τελικούς του... μαγικού κόσμου του μπάσκετ.

Μετά από μια μικρή διακοπή, οι δυο φιναλίστ θα ριχτούν στη μάχη της διεκδίκησης του τίτλου στις 4 Ιουνίου, με τον «Γουέμπι» και την παρέα του, να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 4/6 (3:30)

Game 2 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 6/6 (3:30)

Game 3 Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 9/6 (3:30)

Game 4 Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 11/6 (3:30)

*Game 5 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 14/6 (3:30)

*Game 6 Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 17/6 (3:30)

*Game 7 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 20/6 (3:30)

*Aν χρειαστεί