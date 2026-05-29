Αλύγιστοι οι Σπερς, ισοφάρισαν τους Θάντερ και η σειρά θα κριθεί σε Game 7

Σειρά έπος που θα έχει και άλλο... σασπένς!

Σπερς και Θάντερ θα χαρίσουν μια ακόμη παράσταση, καθώς τα «σπιρούνια» αρνήθηκαν να παραδοθούν! Με μια επική εμφάνιση η ομάδα του Σαν Αντόνιο, κατάφερε να κάνει «φύλλο και φτερό» τους Θάντερ, επικρατώντας 118-91 των πρωταθλητών και η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί σε έβδομο ματς!

Κυριαρχική εμφάνιση από την πρώτη κιόλας περίοδο οι Σπερς που βρέθηκαν να προηγούνται με τη λήξη του 12λεπτου με +13 (35-22), ενώ στη συνέχεια παρά την προσπάθεια των Θάντερ, πήγαν στο ημίχρονο με ένα +7 (60-53).

Τα πράγματα ωστόσο ξέφυγαν στο δεύτερο μέρος, εκεί όπου οι Σπερς πήγαν μέχρι και το +28 (92-64), κολλώντας στον τοίχο τους πρωταθλητές. Τα επόμενα λεπτά το ματς ήταν τυπική διαδικασία και οι Σπερς ολοκλήρωσαν το ματς με ευρεία νίκη που δίνει και ψυχολογικό αβαντάζ ενόψει Game 7 (31/5).

O Bίκτορ Γουενμπανιάμα με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο πρωταγωνιστής των Σπερς, ενώ σπουδαίο ματς έκαναν οι Χάρπερ με 18, Καστλ με 17 και ο Βάζελ που είχε 12. Για τους Θάντερ, κορυφαίος ήταν ο Γκίλιτζιους Αλεξάντερ που πέτυχε 15 πόντους, ο Χόλμγκρεν με double double (10π. - 11 ριμπ.) ενώ 13 είχε ο ΜακΚέιν.