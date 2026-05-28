«Δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό ανάμεσα σε Αντετοκούνμπο και Σέλτικς»

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ τόνισε πως παρά τις φήμες δεν έχει ακούσει να υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι φήμες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο… έχουν πάρει φωτιά ενόψει του καλοκαιριού. Ο Έλληνας αστέρας είναι στην λίστα των περισσότερων ομάδων του ΝΒΑ και μένει να φανεί αν τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς θα πουν το «ναι» και θα τον παραχωρήσουν.

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ του «ESPN» μίλησε για το μέλλον του «Greek Freak» και τις φήμες που τον συνδέουν με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως δεν υπάρχει κάτι σοβαρό στις δύο πλευρές και έτσι δύσκολα θα… αφήσει τα πράσινα για τα πράσινα.

«Ξέρω πως κάποιοι τον συνδέουν με την Βοστώνη, αλλά δεν έχω ακούσει πως υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσα στον Γιάννη, την Βοστώνη και το Μιλγουόκι. Υπάρχουν οι φήμες, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

sdna.gr