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Έφυγαν για τελικούς οι Σπερς, πέταξαν εκτός τους Θάντερ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έφυγαν για τελικούς οι Σπερς, πέταξαν εκτός τους Θάντερ!

Επέστρεψαν στην ελίτ οι Σπερς!

Επιστροφή στην ελίτ για τους Σπερς! Παραδίδοντας μαθήματα τακτικής προσήλωσης και με μεγάλη δίψα, η ομάδα του Σαν Αντόνιο, έκανε ένα ακόμη break στην Οκλαχόμα, αποκαθήλωσε τους Θάντερ από τον θρόνο του πρωταθλητή και επικρατώντας 111-103, προκρίθηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ μετά από 12 χρόνια και θα διεκδικήσουν τον τίτλο κόντρα στους Νικς!

Επιστροφή σε τελικούς για πρώτη φορά μετά το 2012 για τους Σπερς, oι οποίοι θα διεκδικήσουν τον έκτο τους πρωτάθλημα και πρώτο στην μετά-Γκρεγκ Πόποβιτς εποχή.

Καλύτερο ξεκίνημα για τα σπιρούνια στον τελικό καθώς βρέθηκαν γρήγορα να προηγούνται με 10 πόντους διαφορά, ωστόσο στη συνέχεια οι Θάντερ βρήκαν λύσεις και την έκοψαν στους επτά (25-32) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η αντεπίθεση των γηπεδούχων δεν ήταν προσωρινή, αφού με μπροστάρη τον Γκίλιτζιους Αλεξάντερ ροκάνισαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά και μετά από μεγάλη μάχη, πήραν το επί μέρους σκορ και πήγαν στο ημίχρονο στο -3 (53-56).

Παρά το γεγονός ότι η άμυνα των Θάντερ έγινε περισσότερο σκληρή, οι Σπερς, είχαν τις δικές τους λύσεις και είτε με μεγάλα σουτ από Φοξ και Καστλ είτε... γυρνώντας την μπάλα έκλεισαν τον τρίτο 12λεπτο ξανά με διαφορά τριών πόντων (77-80).

Στην τελική ευθεία του ματς και με X Factor τον Ντίλαν Χάρπερ, οι Σπερς εκμεταλλεύτηκαν τα «βαριά» πόδια των Θάντερ και κατάφεραν να φτάσουν στο σπουδαίο «διπλό».

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ήταν ο κορυφαίος των Σαν Αντόνιο Σπερς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Ντίλαν Χάρπερ να ακολουθεί με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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