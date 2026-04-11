Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο 4ος... σερβιτόρος όλων των εποχών στο ΝΒΑ

Πολύ ψηλά στη λίστα σε ακόμη μία στατιστική κατηγορία.

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατέγραψε 12.000 ασίστ, με τη δεύτερη ασίστ του στο πρώτο τέταρτο, κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα εναντίον των Φοίνιξ Σανς (101-73).

Ο αριθμός 12.000 σημειώθηκε όταν ο Τζέιμς πήρε ένα ριμπάουντ στην άμυνα και έριξε μια μακρινή πάσα στην άλλη άκρη. Ο Ντιάντρε Άιτον έπιασε την μπάλα πάνω από τον κοντύτερο Κόλιν Γκιλέσπι και την έστειλε στο καλάθι 7:49 λεπτά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου.

Ο πρώην σταρ των Γιούτα Τζαζ, Τζον Στόκτον, είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών με 15.806 ασίστ καριέρας. Ο πρόσφατα αποσυρθείς Κρις Πολ (12.552) είναι δεύτερος και ο Τζέισον Κιντ (12.091) τρίτος.

Ο 41χρονος ΛεΜπρον Τζέιμς σίγουρα θα ξεπεράσει τον Κιντ αν επιστρέψει την επόμενη σεζόν. Ο Τζέιμς είχε μέσο όρο 7,1 ασίστ ανά αγώνα μπαίνοντας χθες στην αγωνιστική δράση και στον αγώνα έκανε την 59η του για τη σεζόν 2025-26.

 

 

