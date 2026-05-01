Ατσάλινοι Σίξερς έστειλαν τη σειρά με τους Σέλτικς σε 7ο ματς

Έκαναν φύλλο και φτερό τους Χοκς οι Νικς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά!

Η ομάδα της Νέας Υόρκης, με μια εμφάνιση που θα αφήσει εποχή, ισοπέδωσαν τα γεράκια με σκορ 140-89 και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα ημιτελικά της Ανατολικής περιφέρειας. Τρομακτική εμφάνιση από τους γηπεδούχους που έφτασαν τις διαφορές σε δυσθεώρητα επίπεδο, μέχρι και 61 πόντων και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους να ελπίζουν ούτε σε κολακευτική ήττα!

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να... διασώζεται από το ναυάγιο των Χοκς με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα 12λεπτα: 40-15, 83-36, 117-64, 140-89

Λίγο αργότερα οι Σίξερς έβγαζαν ξανά χαρακτήρα κόντρα στους Σέλτικς! Σε ένα σπουδαίο ματς στη Φιλαδέλφεια οι γηπεδούχοι, λύγισαν τους Κέλτες με σκορ 106-93 και έστειλαν την μεταξύ τους σειρά σε Game 7!

Mεγάλη εμφάνιση για τους Σίξερς οι οποίοι ανέβασαν ταχύτητες στη 2η περίοδο και με ένα επί μέρους 38-26, κατάφεραν να πάνε στο ημίχρονο με μια διαφορά ασφαλείας (58-49). Στην εκκίνηση της 3ης περιόδου, οι Σίξερς έθεσαν τους όρους τους και ουσιαστικά τελείωσαν το ματς, ολοκληρώνοντας μια ακόμη επιστροφή τους στη σειρά.

Ο Tαϊρίς Μάξι με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ξεχωρίζει για τους Μπόστον Σέλτικς έχοντας 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα 12λεπτα: 23-20, 58-49, 82-63, 106-93