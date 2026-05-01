ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ινφαντίνο: «Φυσικά και θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ το Ιράν, το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ινφαντίνο: «Φυσικά και θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ το Ιράν, το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο»

Έκανε λόγο και για το «χρέος» του ποδοσφαίρου

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τόνισε τη μοναδική δύναμη του ποδοσφαίρου να χτίζει γέφυρες σε έναν διχασμένο κόσμο και εμφανίστηκε απόλυτος ως προς την παρουσία του Ιράν στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Φυσικά, το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026 και, φυσικά, το Ιράν θα παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ο λόγος γι' αυτό είναι πολύ απλός, αγαπητοί φίλοι, είναι επειδή πρέπει να ενώσουμε, πρέπει να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε ο «ισχυρός άνδρας» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Και πρόσθεσε: «Είναι δική μου ευθύνη, είναι δική μας ευθύνη. Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο. Η FIFA ενώνει τον κόσμο. Εσείς ενώνετε τον κόσμο. Εμείς ενώνουμε τον κόσμο. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι πρέπει να είμαστε θετικοί. Πρέπει να χαμογελάμε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούν να διχάσουν σε όλο τον κόσμο. Αν κανείς δεν προσπαθήσει να ενώσει, τι θα συμβεί στον κόσμο μας; Πρέπει να το κάνουμε».

Το 76ο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, δεύτερο που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ το 1976, ξεκίνησε με μια ομιλία καλωσορίσματος από τον πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, και μια ομιλία από τον πρόεδρο της καναδικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Πίτερ Αουγκρούσο.

Από εκεί και πέρα, ο Ινφαντίνο θέλησε να μεταδώσει και ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της «παγκόσμιας στάσης κατά του ρατσισμού, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στο 74ο Συνέδριο της FIFA στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, τον Μάιο του 2024.

«Δύο χρόνια αργότερα, ενώ οι προκλήσεις παραμένουν, μπορούμε να πούμε με σιγουριά το εξής: έχουμε σημειώσει πραγματική και ουσιαστική πρόοδο. Έχουμε μετατρέψει τη δέσμευση σε συγκεκριμένη δράση σε ολόκληρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η κοινή μας αποστολή συνεχίζει να καθοδηγεί και να ενισχύει τις προσπάθειες παγκοσμίως», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη