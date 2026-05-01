Ινφαντίνο: «Φυσικά και θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ το Ιράν, το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τόνισε τη μοναδική δύναμη του ποδοσφαίρου να χτίζει γέφυρες σε έναν διχασμένο κόσμο και εμφανίστηκε απόλυτος ως προς την παρουσία του Ιράν στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Φυσικά, το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026 και, φυσικά, το Ιράν θα παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ο λόγος γι' αυτό είναι πολύ απλός, αγαπητοί φίλοι, είναι επειδή πρέπει να ενώσουμε, πρέπει να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε ο «ισχυρός άνδρας» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Και πρόσθεσε: «Είναι δική μου ευθύνη, είναι δική μας ευθύνη. Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο. Η FIFA ενώνει τον κόσμο. Εσείς ενώνετε τον κόσμο. Εμείς ενώνουμε τον κόσμο. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι πρέπει να είμαστε θετικοί. Πρέπει να χαμογελάμε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούν να διχάσουν σε όλο τον κόσμο. Αν κανείς δεν προσπαθήσει να ενώσει, τι θα συμβεί στον κόσμο μας; Πρέπει να το κάνουμε».

Το 76ο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, δεύτερο που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ το 1976, ξεκίνησε με μια ομιλία καλωσορίσματος από τον πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, και μια ομιλία από τον πρόεδρο της καναδικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Πίτερ Αουγκρούσο.

Από εκεί και πέρα, ο Ινφαντίνο θέλησε να μεταδώσει και ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της «παγκόσμιας στάσης κατά του ρατσισμού, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στο 74ο Συνέδριο της FIFA στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, τον Μάιο του 2024.

«Δύο χρόνια αργότερα, ενώ οι προκλήσεις παραμένουν, μπορούμε να πούμε με σιγουριά το εξής: έχουμε σημειώσει πραγματική και ουσιαστική πρόοδο. Έχουμε μετατρέψει τη δέσμευση σε συγκεκριμένη δράση σε ολόκληρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η κοινή μας αποστολή συνεχίζει να καθοδηγεί και να ενισχύει τις προσπάθειες παγκοσμίως», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του.