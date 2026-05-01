Μυθικό πριμ από Μπούση για το Κύπελλο στον ΟΦΗ

Τίναξε την μπάνκα ο Μιχάλης Μπούσης στον ΟΦΗ!

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από πλευράς «ομιλητών» στον πρόσφατο τελικό με τον ΠΑΟΚ και τη νίκη τους με 3-2 στην παράταση, δεν πρόσφερε μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο μετά από 39 χρόνια αναμονής.

Αντιθέτως, έκανε πλουσιότερο και το ποδοσφαιρικό τμήμα κατά 500.000 ευρώ! Όσο ήταν, δηλαδή, και το πριμ που έδωσε ο Μιχάλης Μπούσης, αμέσως μετά την αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού σταδίου.

Με τον ιδιοκτήτη του ΟΦΗ να εκφράζει με αυτό τον τρόπο την απόλυτη ικανοποίηση του για την εν λόγω εξέλιξη και να προσφέρει μια επιπλέον επιβράβευση στους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τα υπόλοιπα μέλη της κρητικής ομάδας.