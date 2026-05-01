Μυθικό πριμ από Μπούση για το Κύπελλο στον ΟΦΗ

Φτάνει το μισό εκατομμύριο ευρώ

Τίναξε την μπάνκα ο Μιχάλης Μπούσης στον ΟΦΗ!

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από πλευράς «ομιλητών» στον πρόσφατο τελικό με τον ΠΑΟΚ και τη νίκη τους με 3-2 στην παράταση, δεν πρόσφερε μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο μετά από 39 χρόνια αναμονής.

Αντιθέτως, έκανε πλουσιότερο και το ποδοσφαιρικό τμήμα κατά 500.000 ευρώ! Όσο ήταν, δηλαδή, και το πριμ που έδωσε ο Μιχάλης Μπούσης, αμέσως μετά την αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού σταδίου.

Με τον ιδιοκτήτη του ΟΦΗ να εκφράζει με αυτό τον τρόπο την απόλυτη ικανοποίηση του για την εν λόγω εξέλιξη και να προσφέρει μια επιπλέον επιβράβευση στους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τα υπόλοιπα μέλη της κρητικής ομάδας.

Ινφαντίνο: «Φυσικά και θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ το Ιράν, το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πιο νωρίς γίνεται…

ΑΕΚ

|

Category image

Μυθικό πριμ από Μπούση για το Κύπελλο στον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

«Ο Μπερνάντο Σίλβα περιμένει τη Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αύξηση της χορηγίας της ΚΙΟ ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του ΚΟΑ στις βραβεύσεις της ιστιοπλοΐας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Γολγοθάς» με πολλά εμπόδια και κρίσιμες αποφάσεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός αν κατακτήσει το πρωτάθλημα

Ελλάδα

|

Category image

Με το βλέμμα καρφωμένο στον στόχο: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία και πάει να το… πάρει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα ο Φλικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μυθικοί Τίμπεργουλβς έβγαλαν νοκ άουτ τους Νάγκετς

NBA

|

Category image

Ατσάλινοι Σίξερς έστειλαν τη σειρά με τους Σέλτικς σε 7ο ματς

NBA

|

Category image

Βγαίνει το ζευγάρι των τελικών

Κύπρος

|

Category image

Δράση στο β' γκρουπ: Δύο ματς, σαν... τελικοί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (01/05)

TV

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ρεάλ-Χάποελ Τελ Αβίβ

EUROLEAGUE

|

Category image

