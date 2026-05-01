Όσο πιο νωρίς γίνεται…

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Όσο πιο νωρίς εξασφαλίσει και μαθηματικά την έξοδό της στην Ευρώπη, τόσο πιο έγκαιρα θα ξεκινήσει και ο προγραμματισμός

Να σφραγίσει και μαθηματικά την έξοδό της στην Ευρώπη θα επιδιώξει η ΑΕΚ στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, στο ΓΣΠ. Από την στιγμή που η ομάδα της Λάρνακας βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με διαφορά 12 βαθμών από την 5η θέση, και στον τελικό κυπέλλου θα παίξουν ο 3ος Απόλλωνας με την 4η Πάφος FC, θα συνιστά ποδοσφαιρική αυτοκτονία αν η ΑΕΚ δεν παίξει στο Conference League της νέας περιόδου.

Μ’ ενδεχόμενη νίκη σε βάρος των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας, εκμεταλλευόμενη την κόπωσή τους από τον ημιτελικό της Τετάρτης και την απογοήτευσή τους από τον αποκλεισμό, η ΑΕΚ οριστικοποιεί τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια για 5η συνεχόμενη χρονιά. Όσο πιο νωρίς εξασφαλίσει και μαθηματικά την έξοδό της στην Ευρώπη, τόσο πιο έγκαιρα θα ξεκινήσει και ο προγραμματισμός.

Λογικά οι Ροντέν και Π. Ιωάννου θα είναι διαθέσιμοι, σε αντίθεση με τον Ρούμπιο, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία (Γκουρφίνγκελ), Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ροντέν ή Χ. Κυριάκου, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν και Μπάγιτς. Θέση βασικού διεκδικούν οι Χάιρο, Μουντραζίγια και Ναούμ.

