Στο Παρίσι για τον πρώτο αγώνα του 2026 η Καρολίνα Πελενδρίτου

Μετά την παρουσία της στην εκδήλωση για την ονομασία αποβάθρας στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο της Λεμεσού με το όνομά της, η Καρολίνα Πελενδρίτου ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου θα λάβει μέρος στο Para Swimming World Series Paris 2026, τέταρτο από τους εννιά συνολικά αγώνες της σειράς που θα γίνουν φέτος.

Μετέχουν 196 αθλητές/τριες από 39 χώρες και προφανώς η Πελενδρίτου είναι από τους σταρ της διοργάνωσης, με τους διοργανωτές να αναφέρουν την παρουσία της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση, η τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης θα λάβει μέρος σε δύο αγωνίσματα, στα 50μ. ελεύθερο S11 και στα 100μ. πρόσθιο SΒ11.

Είναι ο πρώτος αγώνας για την Καρολίνα Πελενδρίτου εντός του 2026, με τον μεγάλο στόχο της χρονιάς να είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία.

Παραδοσιακά η Καρολίνα Πελενδρίτου συμμετείχε κάθε χρόνο στο IDM Berlin, που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (7-9 Μαΐου) ως πέμπτος αγώνας της σειράς, όμως φέτος αποφάσισε να δοκιμαστεί στη διοργάνωση του Παρισιού.

Η Καρολίνα Πελενδρίτου θα ριχθεί πρώτα στη μάχη των 100μ. πρόσθιο το Σάββατο, 2 Μαΐου, ενώ την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 3 Μαΐου, θα αγωνιστεί στα 50μ. ελεύθερο (πρωί προκριματικός, απόγευμα τελικός).

Την προσπάθεια της Καρολίνας Πελενδρίτου στηρίζουν ο ΚΟΑ και η ΚΕΠΕ καθώς και ο μακροχρόνιος υποστηρικτής της Allwyn Kύπρου, όπως επίσης και η SWANS.