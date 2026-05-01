Η Τσέλσι ζητάει 60 εκατ. λίρες για την πώληση του Τζάκσον

Ο Νικολάς Τζάκσον θα επιστρέψει στην Τσέλσι το καλοκαίρι μετά το τέλος του δανεισμού του στην Μπάγερν Μονάχου, όμως οι Λονδρέζοι έχουν βάλει πωλητήριο στον 24χρονο επιθετικό.

Ο Τζάκσον έχει ξεκαθαρίσει στους ιθύνοντες της Τσέλσι, ότι θέλει να αποχωρήσει με μόνιμη μεταγραφή από το Στάμφορντ Μπριτζ και σύμφωνα με το «Athletic», οι «μπλε» έχουν ορίσει την τιμή πώλησης.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της Τσέλσι ζητούν το ποσό των 60 εκατ. λιρών για να παραχωρήσουν τον Σενεγαλέζο επιθετικό, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από Νιούκαστλ και Άστον Βίλα.

Έτσι, στην Τσέλσι περιμένουν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν επίσημη πρόταση για τον Νικολάς Τζάκσον, που την φετινή σεζόν σε 30 συμμετοχές με την Μπάγερν μετράει 10 γκολ και 4 ασίστ.