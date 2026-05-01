Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ! Ο δικέφαλος του βορρά προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (3/5, 19:00) για την 3η αγωνιστική των playoffs, για το οποίο ωστόσο προέκυψε ένα ακόμη απρόοπτο!

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, ο Δημήτρης Χατσίδης, ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και μετά από μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο και ξεκινά θεραπείες!

Δεδομένα ο Χατσίδης θα χάσει το κρίσιμο ντέρμπι κόντρα στους «ερυθρόλευκους», ενώ κάτι παρόμοιο αναμένεται να γίνει και με τους Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργο Γιακουμάκη , Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά που και σήμερα ακολούθησαν θεραπεία.