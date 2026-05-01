Στα χάι τους, δικαιωματικά!

Έχουν κάθε λόγο να... πετούν στα σύννεφα στο στρατόπεδο του Απόλλωνα. Σε κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, πολύ λίγοι πίστευαν στη διάκριση. Ακόμη και στα ενδότερα της λεμεσιανής ομάδας. Καλά-καλά η ομάδα δεν είχε θέση στην εξάδα, ενώ παρουσίαζε προβληματική εικόνα. Μέχρι που τα... κλειδιά πήγαν στον Ερνάν Λοσάδα και μαζί του ο Απόλλωνας διεκδικεί το τρόπαιο του κυπέλλου αφού πέρασε στον τελικό, ενώ, μετά από αυτή την εξέλιξη, αγκάλιασε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πρέπει να γίνουν πράματα και θάματα για να μην καρποφορήσει η τεράστια αυτή προσπάθεια και στους δύο θεσμούς.

Το 0-0 με τον ΑΠΟΕΛ, που χάρισε την πρόκριση, ήρθε με... σφραγίδα του Αργεντινού τεχνικού που κοούτσαρε σωστά την ομάδα του, και, εκεί που χρειάστηκε, ο Κουν δήλωσε «παρών». Ένα ραντεβού από το οποίο απείχε καιρό. Τα οκτώ χρόνια μακριά από τελικό ήταν πολλά και... ξεδίψασε λόγω των δικών του ικανοτήτων αφού φρόντισε στο πρώτο ματς να αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα. Πλέον αναμένει με αγωνία τον τελικό απέναντι στην Πάφο ώστε να σηκώσει το δέκατό του κύπελλο. Δικαιωματικά, λοιπόν, είναι στα... χάι του.

Και επειδή θέλει να πάει στον τελικό με το... εισιτήριο στην τσέπη, ο αγώνας της Κυριακής με την Πάφο είναι μία καλή ευκαιρία να το βάλει και να μην εξαρτάται από κανέναν. Είναι στο +3 από την αντίπαλό του και έχει και την ισοβαθμία αφού την κέρδισε δύο φορές, ενώ το άλλο ματς εξήλθε ισόπαλο. Δεν λείπουν πάντως τα προβλήματα. Αν και οι Βάισμπεκ και Σπόλιαριτς είναι καλύτερα δεν θα ρισκαριστεί η συμμετοχή τους, ενώ ο Βούρος αξιολογείται καθημερινά καθώς ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα. Δεν υπολογίζεται ως γνωστό για όλη τη χρονιά ο Λαμ.