ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα χάι τους, δικαιωματικά!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Στα χάι τους, δικαιωματικά!

Το 0-0 με τον ΑΠΟΕΛ, που χάρισε την πρόκριση, ήρθε με... σφραγίδα του Αργεντινού τεχνικού

Έχουν κάθε λόγο να... πετούν στα σύννεφα στο στρατόπεδο του Απόλλωνα. Σε κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, πολύ λίγοι πίστευαν στη διάκριση. Ακόμη και στα ενδότερα της λεμεσιανής ομάδας. Καλά-καλά η ομάδα δεν είχε θέση στην εξάδα, ενώ παρουσίαζε προβληματική εικόνα. Μέχρι που τα... κλειδιά πήγαν στον Ερνάν Λοσάδα και μαζί του ο Απόλλωνας διεκδικεί το τρόπαιο του κυπέλλου αφού πέρασε στον τελικό, ενώ, μετά από αυτή την εξέλιξη, αγκάλιασε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πρέπει να γίνουν πράματα και θάματα για να μην καρποφορήσει η τεράστια αυτή προσπάθεια και στους δύο θεσμούς.

Το 0-0 με τον ΑΠΟΕΛ, που χάρισε την πρόκριση, ήρθε με... σφραγίδα του Αργεντινού τεχνικού που κοούτσαρε σωστά την ομάδα του, και, εκεί που χρειάστηκε, ο Κουν δήλωσε «παρών». Ένα ραντεβού από το οποίο απείχε καιρό. Τα οκτώ χρόνια μακριά από τελικό ήταν πολλά και... ξεδίψασε λόγω των δικών του ικανοτήτων αφού φρόντισε στο πρώτο ματς να αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα. Πλέον αναμένει με αγωνία τον τελικό απέναντι στην Πάφο ώστε να σηκώσει το δέκατό του κύπελλο. Δικαιωματικά, λοιπόν, είναι στα... χάι του.

Και επειδή θέλει να πάει στον τελικό με το... εισιτήριο στην τσέπη, ο αγώνας της Κυριακής με την Πάφο είναι μία καλή ευκαιρία να το βάλει και να μην εξαρτάται από κανέναν. Είναι στο +3 από την αντίπαλό του και έχει και την ισοβαθμία αφού την κέρδισε δύο φορές, ενώ το άλλο ματς εξήλθε ισόπαλο. Δεν λείπουν πάντως τα προβλήματα. Αν και οι Βάισμπεκ και Σπόλιαριτς είναι καλύτερα δεν θα ρισκαριστεί η συμμετοχή τους, ενώ ο Βούρος αξιολογείται καθημερινά καθώς ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα. Δεν υπολογίζεται ως γνωστό για όλη τη χρονιά ο Λαμ.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη