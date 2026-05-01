«Ξαναγεννήθηκα στην Ανόρθωση – Υπέροχος άνθρωπος ο Καμορανέζι»

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Gazzetta dello Sport παραχώρησε ο Στέφανο Σένσι.

Ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του, στο δύσκολο διάστημα που πέρασε λόγω τραυματισμών, ενώ σχολίασε την παρουσία του στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Τα σχετικά αποσπάσματα: «Έπαιξα ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Καμπ Νόου μπροστά στα είδωλά μου, τον Τσάβι και τον Αντρές Ινιέστα. Μετά άρχισαν τα προβλήματα, το ένα μετά το άλλο. Τώρα παίζω στην Κύπρο και έχω ξαναγεννηθεί: με προπονεί ο Μάουρο Καμορανέζι, έχω πολλούς φίλους, αγωνίζομαι 90 λεπτά και χαμογελώ», είπε αρχικά, κι έπειτα συμπλήρωσε:

«Είμαι καλά και το απολαμβάνω, το είχα πραγματικά ανάγκη. Παίζω 90 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, σωματικά είμαι στο κορυφαίο επίπεδο και έχω κάνει πολλούς φίλους Κύπριους. Και μετά υπάρχει και ο προπονητής… ο Καμορανέζι. Ήρθε εδώ στη διάρκεια της σεζόν. Δεν τον γνώριζα. Ανακάλυψα έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν σπουδαίο τεχνικό. Μετά από μήνες που μιλούσα μόνο αγγλικά, χάρη σε αυτόν… ξαναθυμήθηκα τα ιταλικά».