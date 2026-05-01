«Ξαναγεννήθηκα στην Ανόρθωση – Υπέροχος άνθρωπος ο Καμορανέζι»

«Ξαναγεννήθηκα στην Ανόρθωση – Υπέροχος άνθρωπος ο Καμορανέζι»

Παραχώρησε δηλώσεις ο ποδοσφαιριστής των κυανόλευκων

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Gazzetta dello Sport παραχώρησε ο Στέφανο Σένσι.

Ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του, στο δύσκολο διάστημα που πέρασε λόγω τραυματισμών, ενώ σχολίασε την παρουσία του στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Τα σχετικά αποσπάσματα: «Έπαιξα ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Καμπ Νόου μπροστά στα είδωλά μου, τον Τσάβι και τον Αντρές Ινιέστα. Μετά άρχισαν τα προβλήματα, το ένα μετά το άλλο. Τώρα παίζω στην Κύπρο και έχω ξαναγεννηθεί: με προπονεί ο Μάουρο Καμορανέζι, έχω πολλούς φίλους, αγωνίζομαι 90 λεπτά και χαμογελώ», είπε αρχικά, κι έπειτα συμπλήρωσε:

«Είμαι καλά και το απολαμβάνω, το είχα πραγματικά ανάγκη. Παίζω 90 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, σωματικά είμαι στο κορυφαίο επίπεδο και έχω κάνει πολλούς φίλους Κύπριους. Και μετά υπάρχει και ο προπονητής… ο Καμορανέζι. Ήρθε εδώ στη διάρκεια της σεζόν. Δεν τον γνώριζα. Ανακάλυψα έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν σπουδαίο τεχνικό. Μετά από μήνες που μιλούσα μόνο αγγλικά, χάρη σε αυτόν… ξαναθυμήθηκα τα ιταλικά».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ξαναγεννήθηκα στην Ανόρθωση – Υπέροχος άνθρωπος ο Καμορανέζι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έλειψε πολύ και το λένε οι αριθμοί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο Παρίσι για τον πρώτο αγώνα του 2026 η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η διάκριση περνάει από τον άσο

ΑΕΛ

|

Category image

Η Τσέλσι ζητάει 60 εκατ. λίρες για την πώληση του Τζάκσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κριστιάνο: «Ήμουν ο πρώτος που ήρθε στη Saudi League, οι υπόλοιποι ήρθαν εξαιτίας μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε νέα εποχή η Εθνική Κύπρου με εμφανίσεις adidas

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Στα χάι τους, δικαιωματικά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ινφαντίνο: «Φυσικά και θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ το Ιράν, το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πιο νωρίς γίνεται…

ΑΕΚ

|

Category image

Μυθικό πριμ από Μπούση για το Κύπελλο στον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

«Ο Μπερνάντο Σίλβα περιμένει τη Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αύξηση της χορηγίας της ΚΙΟ ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του ΚΟΑ στις βραβεύσεις της ιστιοπλοΐας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Γολγοθάς» με πολλά εμπόδια και κρίσιμες αποφάσεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός αν κατακτήσει το πρωτάθλημα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη