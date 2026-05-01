Η διάκριση περνάει από τον άσο

Η αποχώρηση του Βίκτορ Μπράγκα λίγο μετά την 1η αγωνιστική στοίχισε πολύ περισσότερο απ΄ όσο υπολόγιζαν στην ΑΕΛ. Στο αγωνιστικό μέτωπο, αφού στο οικονομικό υπήρξε όφελος. Και είναι αρκετοί αυτοί που πιστεύουν πως αν ο Βραζιλιάνος δεν έφευγε για τη Σαουδική Αραβία θα ήταν καλύτερη η τύχη της ΑΕΛ στην αγωνιστική σεζόν που στην ουσία έχει ολοκληρωθεί για τη λεμεσιανή ομάδα.

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, παρά το βιογραφικό του, και πλέον τη νέα σεζόν η ΑΕΛ θα πρέπει να βρει έναν τερματοφύλακα που να την ανεβάσει επίπεδο. Η διάκριση άλλωστε περνάει από τον άσο. Για αυτό και οι Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι καλούνται να κάνουν σωστή επιλογή. Έχουν χρόνο να κοιτάξουν τις επιλογές τους και να βρουν έναν πορτιέρο που με την παρουσία του θα βοηθήσει τους Παναγιώτη Κυριάκου και Ανδρέα Κεραυνό να εξελιχθούν.