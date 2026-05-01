«Ο Μπερνάντο Σίλβα περιμένει τη Μπαρτσελόνα»

Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα ο Μπερνάντο Σίλβα.

Ο Πορτογάλος ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει όλες τις επιλογές για την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ωστόσο όπως υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Νικολο Σκίρα ο Σίλβα στο μυαλό του υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Πορτογάλος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα με τους Καταλανούς να είναι η πρώτη επιλογή του με αποτέλεσμα να περιμένει.

Την ίδια στιγμή έχει ήδη στα χέρια του την πρόταση από τη Γιουβέντους, για ένα συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2028 και προοπτική ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμη.

Εκτός της Μεγάλης Κυρίας υπάρχουν ομάδες από τη Σαουδική Αραβία, τις ΗΠΑ και την Τουρκία που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Μπερνάντο Σίλβα…