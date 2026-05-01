ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μυθικοί Τίμπεργουλβς έβγαλαν νοκ άουτ τους Νάγκετς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μυθικοί Τίμπεργουλβς έβγαλαν νοκ άουτ τους Νάγκετς

Σε ένα επικό μπρα-ντε-φερ οι «λύκοι» παρά την τεράστια απουσία του Έντουαρντς δάγκωσαν τον Γιόκιτς και την παρέα του

Ψυχωμένοι Τίμπεργουλβς, ανάγκασαν σε ανεπανάληπτο κάζο του Νάγκετς! Η ατσάλινη ομάδα της Μινεσότα, δεν λύγισε από τις απουσίες των Άντονι Έντουαρντς και Nτόντε Ντι Βιτσέντζο και με κατάθεση ψυχής, επικράτησαν 110-98 πετώντας εκτός συνέχειας τον Νίκολα Γιόκιτς και την παρέα του!

«Άδειοι» πνευματικά και δίχως ιδέες αγωνιστικά, οι Νάγκετς είχαν ξανά σε μέτρια -για τα δεδομένα της κλάσης του- βραδιά τον «τζόκερ» ο οποίος ήταν αρκετά νευρικός και είχε και σύρραξη με τον Τζέιλεν Κλαρκ στις αρχές της 4ης περιόδου!

Ηγετική εμφάνιση από τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, ο οποίος μπήκε στα «παπούτσια» του Έντουαρντς, ολοκληρώνοντας το ματς με double double (32π., 10 ριμπάουντ). Εκπληκτικός και ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος εκτός των 18 πόντων που πέτυχε, κατάφερε να περιορίσει για ένα ακόμη ματς τον Γιόκιτς και να χαλάσει το μυαλό του. Με 24 πόντους ολοκλήρωσε το ματς ο Σάνον, 15 είχε ο Ριντ, double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ από τον Γκομπέρ.

Στην αντίπερα όχθη για τους Νάγκετς, που βίωσαν τρομακτικό, για τα δεδομένα τους κάζο, η σεζόν τελείωσε με τον Σέρβο σούπερ σταρ, να έχει 28 πόντους και 10 ασίστ, ο Τζόνσον σταμάτησε στους 27, ενώ ο Χάρνταγουεϊ με 13 και ο Μάρεϊ με 12 πόντους ήταν διψήφιοι.

Πλέον οι Τίμπεργουλβς θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά της Δύσης τους Σπερς σε μια κόντρα δίχως το μεγάλο φαβορί!

Τα 12λεπτα: 29-30, 57-50, 82-74, 110-98

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη