Μυθικοί Τίμπεργουλβς έβγαλαν νοκ άουτ τους Νάγκετς

Ψυχωμένοι Τίμπεργουλβς, ανάγκασαν σε ανεπανάληπτο κάζο του Νάγκετς! Η ατσάλινη ομάδα της Μινεσότα, δεν λύγισε από τις απουσίες των Άντονι Έντουαρντς και Nτόντε Ντι Βιτσέντζο και με κατάθεση ψυχής, επικράτησαν 110-98 πετώντας εκτός συνέχειας τον Νίκολα Γιόκιτς και την παρέα του!

«Άδειοι» πνευματικά και δίχως ιδέες αγωνιστικά, οι Νάγκετς είχαν ξανά σε μέτρια -για τα δεδομένα της κλάσης του- βραδιά τον «τζόκερ» ο οποίος ήταν αρκετά νευρικός και είχε και σύρραξη με τον Τζέιλεν Κλαρκ στις αρχές της 4ης περιόδου!

Ηγετική εμφάνιση από τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, ο οποίος μπήκε στα «παπούτσια» του Έντουαρντς, ολοκληρώνοντας το ματς με double double (32π., 10 ριμπάουντ). Εκπληκτικός και ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος εκτός των 18 πόντων που πέτυχε, κατάφερε να περιορίσει για ένα ακόμη ματς τον Γιόκιτς και να χαλάσει το μυαλό του. Με 24 πόντους ολοκλήρωσε το ματς ο Σάνον, 15 είχε ο Ριντ, double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ από τον Γκομπέρ.

Στην αντίπερα όχθη για τους Νάγκετς, που βίωσαν τρομακτικό, για τα δεδομένα τους κάζο, η σεζόν τελείωσε με τον Σέρβο σούπερ σταρ, να έχει 28 πόντους και 10 ασίστ, ο Τζόνσον σταμάτησε στους 27, ενώ ο Χάρνταγουεϊ με 13 και ο Μάρεϊ με 12 πόντους ήταν διψήφιοι.

Πλέον οι Τίμπεργουλβς θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά της Δύσης τους Σπερς σε μια κόντρα δίχως το μεγάλο φαβορί!

Τα 12λεπτα: 29-30, 57-50, 82-74, 110-98