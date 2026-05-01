Αύξηση της χορηγίας της ΚΙΟ ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του ΚΟΑ στις βραβεύσεις της ιστιοπλοΐας

Στην παρουσία του Ολυμπιονίκη μας Παύλου Κοντίδη που τιμήθηκε για την τεράστια προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τελετή Βράβευσης Αρίστων Ιστιοπλόων και Ομίλων από την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.

Η Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Κάλλη Χατζηιωσήφ εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στάθηκε στην εξαιρετική δουλειά που γίνεται από την ΚΙΟ, «μια Ομοσπονδία που εδώ και δεκαετίες αποτελεί θεματοφύλακα ενός αθλήματος με τεράστιες επιτυχίες στο διεθνές αθλητικό γίγνεσθαι», όπως είπε και πρόσθεσε: «Αυτή η πορεία και η αποτελεσματική προσπάθειά σας αξιολογείται από τον ΚΟΑ και ερμηνεύεται με σημαντική αύξηση της κρατικής χορηγίας σας για το 2026, αλλά και με την αγορά σκαφών από τις χορηγίες του 2025».

Η Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ συνεχάρη τους βραβευθέντες, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στον δις αργυρό Ολυμπιονίκη μας: «Τι να πει κανείς για τον Παύλο Κοντίδη; Τον σπουδαιότερο αθλητή που γέννησε η πατρίδα μας, τον αθλητή που βρίσκεται ήδη στο πάνθεον των αρίστων με τα δύο αργυρά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα λόγια ακούγονται φτωχά μπροστά στο μεγαλείο του τεράστιου αθλητή, αργυρού Ολυμπιονίκη στις θάλασσες και χρυσού ανθρώπου στις καρδιές μας! Η Κύπρος τον ευγνωμονεί! Ελάχιστη εκτίμηση της προσφοράς του αποτελεί και η ονοματοδοσία μιας αποβάθρας στην πόλη που τον γέννησε. Ο Παύλος συνεχίζει δείχνοντας πως η φλόγα του για επιτυχίες δεν σβήνει. Παράλληλα συμπαρασύρει εξαίρετες αθλήτριες Olympians, τη Μαριλένα Μακρή, τη Νατάσσα Λάππα, αλλά και όλα τα ανερχόμενα ταλέντα της ιστιοπλοΐας».

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που αποτελεί διαχρονικά την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη του αθλήματός μας», σημείωσε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΚΙΟ Χρήστος Χριστοφόρου OLY. Κορυφαία ιστιοπλόος αναδείχτηκε η Μαριλένα Μακρή και κορυφαίος όμιλος ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου.

Κορυφαίος ιστιοπλόος αναδείχτηκε και φέτος ο Παύλος Κοντίδης, ο οποίος έλαβε και ξεχωριστή ειδική τιμητική βράβευση. Στο μήνυμά του, προέτρεψε τους νέους αθλητές να κυνηγούν τα όνειρά τους και αναφέρθηκε στο στόχο που έχει θέσει μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, να συμβάλλει ώστε να αξιοποιήσει η Κύπρος τη θάλασσα. «Θέλω να δω τη θάλασσα της Κύπρου γεμάτη με πανιά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, γιατί είναι πάρα πολλά τα οφέλη για την κοινωνία και τη χώρα μας», είπε, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον ΚΟΑ για τη διαχρονική στήριξη που του παρέχει.