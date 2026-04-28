Ράιλι: «Θα έδινα τον Αντεμπάγιο μόνο για Γουεμπανιάμα και 8 picks»

Ξεκάθαρη θέση για τον ρόλο του Μπαμ Αντεμπάγιο στο πρότζεκτ των Μαϊάμι Χιτ πήρε ο Πατ Ράιλι, υπογραμμίζοντας πόσο κομβικός είναι για το μέλλον της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας των Χιτ τόνισε πως η πρόθεση του οργανισμού είναι να «χτίσει» γύρω από τον 27χρονο σέντερ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητές του. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αποτυπώσει τη σημασία του Αντεμπάγιο.

Όπως ανέφερε, η μοναδική περίπτωση στην οποία θα σκεφτόταν να τον παραχωρήσει θα ήταν ένα εξαιρετικά ακραίο σενάριο, όπως μια πρόταση που θα περιλάμβανε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και οκτώ επιλογές draft.

Η στάση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι Χιτ προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν την πορεία τους μετά από μια απογοητευτική σεζόν, στην οποία δεν κατάφεραν να προκριθούν στα playoffs.

Παρά τις σκέψεις για αλλαγές, ο βασικός κορμός της ομάδας δεν αναμένεται να «σπάσει», με τον Έρικ Σποέλστρα να παραμένει στον πάγκο και τον Αντεμπάγιο να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της επόμενης ημέρας.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κινήσεις σε άλλα κομμάτια του ρόστερ, με παίκτες όπως ο Τάιλερ Χίρο να βρίσκονται στο επίκεντρο πιθανών ανταλλαγών.

sport-fm.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

