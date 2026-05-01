Στις 17 Ιανουαρίου, ο Νταβίντ Γκολντάρ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό όπου ήρθε και η πρώτη ήττα με τον Άλμπερτ Θελάδες στον πάγκο, που αποτελεί παρελθόν και ο Σα Πίντο είναι ήδη ο νέος... καπετάνιος. Και ήταν ένας παροπλισμός που πλήγωσε. Η πορεία της Πάφος FC χαρακτηρίστηκε σε αυτό το τρίμηνο που ο Ισπανός αμυντικός είναι στα πιτς από αμυντική αστάθεια.

Έλειψε πολύ και το λένε οι αριθμοί αφού οι συμπαίκτες του σε κανένα βαθμό δεν μπόρεσαν να τον αντικαταστήσουν. Από τα 32 γκολ που δέχθηκε η Πάφος, τα 20 ήρθαν στο διάστημα που είναι τραυματίας. Μόλις σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος (με ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ) δεν παραβιάστηκε η εστία μέσα στο 2026 όσον αφορά τον θεσμό του πρωταθλήματος.

Το θετικό για τη νέα τεχνική ηγεσία της παφιακής ομάδας είναι πως έχει ανεβάσει ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και πιθανότητα θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής στα παιχνίδια πρωταθλήματος που έρχονται και η λογική λέει πως θα είναι ετοιμοπόλεμος στον τελικό κυπέλλου.

Για την ώρα η προσοχή είναι στον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, με το διπλό να αποτελεί επιτακτική ανάγκη.