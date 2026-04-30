ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Ρόκετς «έσβησαν» τους Λέικερς και έμειναν ζωντανοί στη σειρά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Ρόκετς «έσβησαν» τους Λέικερς και έμειναν ζωντανοί στη σειρά

Μείωσαν σε 3-2, με κορυφαίους Σμιθ και Ίσον και καθοριστικό τον Σέπαρντ στο φινάλε

Οι Ρόκετς έβγαλαν αντίδραση την κατάλληλη στιγμή και επικράτησαν με 99-93 των Λέικερς στο Game 5, μειώνοντας τη σειρά σε 3-2 και στέλνοντάς την σε έκτο παιχνίδι.

Η ομάδα του Χιούστον στηρίχθηκε στην ενέργεια και την αποτελεσματικότητα των Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ και Τάρι Ίσον, οι οποίοι έδωσαν ρυθμό και λύσεις σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Την ίδια ώρα, ο Ριντ Σέπαρντ ανέλαβε δράση στο φινάλε, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι με καθοριστικές επιλογές στο money time.

Οι Ρόκετς επέβαλαν τον ρυθμό τους αμυντικά, περιορίζοντας σημαντικά τις επιθετικές επιλογές των Λέικερς, που δεν βρήκαν σταθερότητα στο παιχνίδι τους.

Από πλευράς Λος Άντζελες, ο ΝτιΆντρε Έιτον ήταν εξαιρετικός στη ρακέτα με 18 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ ο Όστιν Ριβς πάλεψε μέχρι τέλους, σημειώνοντας 22 πόντους. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 25 πόντους και 7 ασίστ, ωστόσο έμεινε μακριά από το τρίποντο, έχοντας 0/6 προσπάθειες.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τους Ρόκετς να εμφανίζονται πιο ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι στα τελευταία λεπτά, σε αντίθεση με τους Λέικερς που δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στην επίθεση.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Game 6, με τους Ρόκετς να έχουν αποκτήσει ψυχολογία και τους Λέικερς να καλούνται να αντιδράσουν για να «κλείσουν» την πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Πίστονς-Μάτζικ 116-109

Καβαλίερς-Ράπτορς 125-120

Λέικερς-Ρόκετς 93-99

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη