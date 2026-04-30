Οι Ρόκετς «έσβησαν» τους Λέικερς και έμειναν ζωντανοί στη σειρά

Οι Ρόκετς έβγαλαν αντίδραση την κατάλληλη στιγμή και επικράτησαν με 99-93 των Λέικερς στο Game 5, μειώνοντας τη σειρά σε 3-2 και στέλνοντάς την σε έκτο παιχνίδι.

Η ομάδα του Χιούστον στηρίχθηκε στην ενέργεια και την αποτελεσματικότητα των Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ και Τάρι Ίσον, οι οποίοι έδωσαν ρυθμό και λύσεις σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Την ίδια ώρα, ο Ριντ Σέπαρντ ανέλαβε δράση στο φινάλε, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι με καθοριστικές επιλογές στο money time.

Οι Ρόκετς επέβαλαν τον ρυθμό τους αμυντικά, περιορίζοντας σημαντικά τις επιθετικές επιλογές των Λέικερς, που δεν βρήκαν σταθερότητα στο παιχνίδι τους.

Από πλευράς Λος Άντζελες, ο ΝτιΆντρε Έιτον ήταν εξαιρετικός στη ρακέτα με 18 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ ο Όστιν Ριβς πάλεψε μέχρι τέλους, σημειώνοντας 22 πόντους. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 25 πόντους και 7 ασίστ, ωστόσο έμεινε μακριά από το τρίποντο, έχοντας 0/6 προσπάθειες.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τους Ρόκετς να εμφανίζονται πιο ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι στα τελευταία λεπτά, σε αντίθεση με τους Λέικερς που δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στην επίθεση.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Game 6, με τους Ρόκετς να έχουν αποκτήσει ψυχολογία και τους Λέικερς να καλούνται να αντιδράσουν για να «κλείσουν» την πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Πίστονς-Μάτζικ 116-109

Καβαλίερς-Ράπτορς 125-120

Λέικερς-Ρόκετς 93-99