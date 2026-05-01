Συνεχίζεται χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία για ΑΕΚ

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή (01/05) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των playoffs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική, συνέχισαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Νέα προβλήματα δεν προέκυψαν για τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ατομικό έκανε ο Γιώργος Κάτρης και θεραπεία ακολούθησαν οι Τιν Γεντβάι, Σίριλ Ντέσερς, Μούσα Σισοκό.

Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει αύριο (02/05) το απόγευμα την προετοιμασία του με μια ακόμα προπόνηση στο Κορωπί και ακολούθως ο Ισπανός προπονητής θα ανακοινώσει την αποστολή του «τριφυλλιού».