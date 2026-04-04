ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ειδική έρευνα από το ΝΒΑ για τον Γιάννη και την μη συμμετοχή του στους αγώνες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ΝΒΑ αποφάσισε και διεξάγει έρευνα για το τι συμβαίνει

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να μην αγωνίζεται στα παιχνίδια των Μπακς. Αυτοί υποστηρίζουν πως δεν μπορεί ιατρικά να συμβεί κάτι τέτοιο, την στιγμή που ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να παίξει.

Κάπως έτσι το ΝΒΑ αποφάσισε και διεξάγει έρευνα για το τι συμβαίνει στην υπόθεση αυτή θέλοντας να ξεκαθαρίσει εάν τελικά συντρέχει λόγος για να μην αγωνίζεται.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Γιάννης σε νέες δηλώσεις του τα ξημερώματα επανέλαβε την ενόχλησή του που δεν αγωνίζεται, επανέλαβε ότι είναι υγιής μη κατανοώντας τους λόγους που δεν παίζει πετώντας το μπαλάκι στην ομάδα του.

Το ΝΒΑ θα προσπαθήσει μιλώντας με τον παίκτη, την ομάδα και τους ιατρούς της ομάδας, να διαπιστώσει τι συμβαίνει, καθώς η Λίγκα είναι -γενικότερα- ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τέτοια θέματα μη χρησιμοποίησης παικτών ειδικά εάν αυτοί είναι και οι σουπερστάρ της ομάδας.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη