«Οι Σέλτικς κατέθεσαν πρόταση ανταλλαγής στους Μπακς για τον Αντετοκούνμπο»

Μια είδηση «βόμβα» στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ έρχεται να ρίξει Αμερικανός δημοσιογράφος αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος του «Ringer», Μπιλ Σίμονς, οι Μπόστον Σέλτικς κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες επίσημη πρόταση τους Μιλγουόκι Μπακς για την απόκτηση του «Greek Freak»!

Δίχως να γίνεται αναφορά στα έμψυχα ανταλλάγματα που πρόσφεραν οι «κέλτες» στα «ελάφια» για να τους πείσουν να αποδεχτούν το trade, είναι πολύ πιθανό στην προσφορά να βρισκόταν και το όνομα του Τζέιλεν Μπράουν.

Το ενδιαφέρον των Σέλτικς για τον Giannis δεν είναι καινούργιο, αφού η ομάδα της Βοστώνης εξετάζει την περίπτωση του 32χρονου σούπερ σταρ εδώ και αρκετό καιρό, ούσα μαζί με τους Μαϊάμι Χιτ τα φαβορί για την απόκτησή του!