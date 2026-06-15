«Φαβορί οι Χιτ για τον Γιάννη, δυνατά στο παιχνίδι και οι Σέλτικς»

Η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο θέμα που παρακολουθεί με αγωνία το ΝΒΑ ενόψει των μεταγραφικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τον έγκριτο NBA insider, Μαρκ Στάιν, οι Μαϊάμι Χιτ παραμένουν το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, με ένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής να περιλαμβάνει τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκεζ, καθώς και το Νο. 13 του επερχόμενου draft.

Όπως σημειώνει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ένα πιθανό deal θα περιλάμβανε σχεδόν σίγουρα τους τρεις προαναφερόμενους με προορισμό το Μιλγουόκι, μαζί με το Νο. 13 του Draft και επιπλέον ανταλλάγματα σε μελλοντικά picks.

Παρότι οι Χιτ θεωρούνται αυτή τη στιγμή το Νο. 1 φαβορί στην κούρσα για τον «Greek Freak», οι Σέλτικς φέρονται επίσης να συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες ως πιθανός επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Το ζήτημα είναι αν η ομάδα της Βοστώνης επιλέξει να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Τζέιλεν Μπράουν ως ένα από τα ανταλλάγματα για τον Γιάννη, το μέλλον του οποίου στους Μπακς δείχνει πως δε θα έχει συνέχεια μετά από 13 συνεχόμενα χρόνια.

sdna.gr