Νέα δεδομένα στην υπόθεση Αντετοκούνμπο μετά το τέλος των τελικών

Η ολοκλήρωση των τελικών του NBA φαίνεται πως φέρνει πιο κοντά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τις εκτιμήσεις στους κύκλους της λίγκας να παραμένουν διχασμένες σχετικά με τον επικρατέστερο προορισμό του Έλληνα σούπερ σταρ, σε περίπτωση που τεθεί θέμα ανταλλαγής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του έγκυρου δημοσιογράφου Μαρκ Στάιν, αρκετά στελέχη του NBA θεωρούν ότι το προβάδισμα στην «κούρσα» για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο εξακολουθούν να το έχουν οι Μαϊάμι Χιτ.

Την ίδια ώρα, όμως, υπάρχουν και εκείνοι που εκτιμούν ότι οι Μπόστον Σέλτικς αποτελούν πλέον μια ολοένα και πιο σοβαρή απειλή για να ανατρέψουν τα δεδομένα και να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι της διεκδίκησής του.

Αναλυτικά, ο Στάιν έγραψε: «Ορισμένοι άνθρωποι της λίγκας πιστεύουν ότι η δυναμική στην υπόθεση ανταλλαγής του Γιάννη εξακολουθεί να βρίσκεται με το Μαϊάμι. Άλλοι θεωρούν ότι η Βοστώνη αποτελεί μια πραγματική και ολοένα αυξανόμενη απειλή να χαλάσει τα σχέδια των Χιτ. Το πλησιέστερο σε κοινή εκτίμηση αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει, τώρα που οι τελικοί ολοκληρώθηκαν».

AΠΕ - ΜΠΕ