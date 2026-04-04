Οι Σέλτικς «διέλυσαν» τους Μπακς

Οι Σέλτικς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους κατάσταση, επικρατώντας με 133-101 των Μπακς, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε ουσιαστικά από την πρώτη περίοδο.

Η ομάδα της Βοστώνης μπήκε «καυτή» στο παρκέ, με 8/9 τρίποντα στο ξεκίνημα και προβάδισμα 43-26, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 26 πόντους, ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσθεσε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, αγγίζοντας δεύτερο διαδοχικό triple-double.

Οι Σέλτικς είχαν πολυφωνία στην επίθεση, με αρκετούς παίκτες να συνεισφέρουν, διατηρώντας υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι Μπακς παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος απουσίασε για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Στο παρκέ βρέθηκαν οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον πρώτο να αγωνίζεται για 5:12 έχοντας 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ ο δεύτερος κατέγραψε 1 πόντο και 1 ριμπάουντ σε 4:27 συμμετοχής.

Οι Χοκς βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, επικρατώντας με 141-107 των Νετς και φτάνοντας τις 18 νίκες στα τελευταία 20 παιχνίδια.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ηγήθηκε με 25 πόντους και 7 ασίστ, με τους Χοκς να «καθαρίζουν» από νωρίς την υπόθεση νίκη και να παραμένουν δυνατά στη μάχη της πρώτης τετράδας στην Ανατολή.

Οι Νικς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Μπουλς, επικρατώντας με 136-96, σε ένα παιχνίδι που έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 47 πόντους.

Ο Ο Τζι Ανουνόμπι ξεχώρισε με 31 πόντους, με τη Νέα Υόρκη να συνεχίζει με σταθερότητα την πορεία της.

Οι Χόρνετς επικράτησαν με 129-108 των Πέισερς, φτάνοντας τις 8 νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια.

Ο Μπράντον Μίλερ με 22 πόντους ήταν από τους πρωταγωνιστές, σε μια ακόμη επιθετική παράσταση της Σάρλοτ.

Την ίδια ώρα, οι 76ερς πήραν σημαντική νίκη με 115-103 απέναντι στους Τίμπεργουλβς, έχοντας κορυφαίο τον Πολ Τζορτζ με 23 πόντους.

Πολύτιμη ήταν και η συμβολή των Μαξέι και Ούμπρε με 21 πόντους έκαστος, ενώ ο Τζοέλ Εμπίντ επέστρεψε δυναμικά με 19 πόντους και 13 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο ξέσπασμα της τρίτης περιόδου που έκρινε το παιχνίδι.

Οι Ρόκετς συνέχισαν το εντυπωσιακό σερί τους, επικρατώντας με 140-106 των Τζαζ και φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες.

Ο Κέβιν Ντουράντ ηγήθηκε με 25 πόντους, με τους Ρόκετς να κυριαρχούν από το ξεκίνημα και να «κλειδώνουν» άνετα το αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους φόρμα ενόψει playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς-Πέισερς 129-108

Σίξερς-Τίμπεργουλβς 115-103

Νετς-Χοκς 107-141

Νικς-Μπουλς 136-96

Ρόκετς-Τζαζ 140-106

Γκρίζλις-Ράπτορς 95-128

Μπακς-Σέλτικς 101-133

Μάβερικς-Μάτζικ 127-139

Κινγκς-Πέλικανς 117-113