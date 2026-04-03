«Συναγερμός» στους Λέικερς: Τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς, υποβάλλεται σε μαγνητική

Άσχημα νέα για τους Λέικερς, καθώς ο Ντόντσιτς τραυματίστηκε απέναντι στους Θάντερ και θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ωστόσο όλοι έχουν το μυαλό τους στον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος αστέρας κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου τραυματίστηκε σε μία επιθετική προσπάθεια και αμέσως έδειξε να πονάει αρκετά. Κατευθείαν αποχώρησε και δεν επέστρεψε στο ματς.

Σύμφωνα με το «ESPN» ο Ντόντσιτς θα υποβληθεί σε μαγνητική και φυσικά οι «Λιμνάνθρωποι» ελπίζουν πως δεν θα χρειαστεί να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

