Αυτά είναι τα χρήματα που έβγαλαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη

Το ελληνικό πρωτάθλημα οδεύει προς το φινάλε του για τη φετινή σεζόν. Η ΑΕΚ από την περασμένη αγωνιστική είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας, με δύο στροφές των playoffs να απομένουν για την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσουν την προσεχή Κυριακή (17/5) τις εγχώριες υποχρεώσεις τους, έχοντας καταγράψει παράλληλα και μία ικανοποιητική πορεία στην Ευρώπη για φέτος. Η φετινή πρωταθλήτρια άγγιξε το θαύμα για τα ημιτελικά του Conference League, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποχαιρέτησε το Europa League από τη φάση των playoffs, ο Ολυμπιακός έφτασε στη League Phase του Champions League χωρίς όμως να έπεται συνέχεια και τέλος ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Europa League.

Παρ' όλα αυτά τα οικονομικά οφέλη των τεσσάρων ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA για τη σεζόν 2025/26 είχε θετικό πρόσημο. Συνολικά, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκέντρωσαν το εντυπωσιακό ποσό των 81,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος γέμισε τα ταμεία του με 43,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 50% των υπολοίπων. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συγκέντρωσε 12,2 εκατομμύρια ευρώ και τέλος η ΑΕΚ η οποία συμπληρώνει την τετράδα με 10,9 εκατομμύρια ευρώ.

