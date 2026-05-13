ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτά είναι τα χρήματα που έβγαλαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυτά είναι τα χρήματα που έβγαλαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ γέμισαν τα ταμεία τους τη φετινή σεζόν μετά την ικανοποιητική πορεία που είχαν στην Ευρώπη

Το ελληνικό πρωτάθλημα οδεύει προς το φινάλε του για τη φετινή σεζόν. Η ΑΕΚ από την περασμένη αγωνιστική είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας, με δύο στροφές των playoffs να απομένουν για την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League. 

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσουν την προσεχή Κυριακή (17/5) τις εγχώριες υποχρεώσεις τους, έχοντας καταγράψει παράλληλα και μία ικανοποιητική πορεία στην Ευρώπη για φέτος. Η φετινή πρωταθλήτρια άγγιξε το θαύμα για τα ημιτελικά του Conference League, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποχαιρέτησε το Europa League από τη φάση των playoffs, ο Ολυμπιακός έφτασε στη League Phase του Champions League χωρίς όμως να έπεται συνέχεια και τέλος ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Europa League.

Παρ' όλα αυτά τα οικονομικά οφέλη των τεσσάρων ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA για τη σεζόν 2025/26 είχε θετικό πρόσημο. Συνολικά, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκέντρωσαν το εντυπωσιακό ποσό των 81,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος γέμισε τα ταμεία του με 43,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 50% των υπολοίπων. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συγκέντρωσε 12,2 εκατομμύρια ευρώ και τέλος η ΑΕΚ η οποία συμπληρώνει την τετράδα με 10,9 εκατομμύρια ευρώ.

 

Athletiko.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μήνυμα Σάκοτα ενόψει Άρη: «Θα είμαστε αυτοί που πρέπει»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το μηδενικό ρίσκο της επιλογής Λέτο

Ελλάδα

|

Category image

Μέσα στην κρίση, η ελπίδα του ΑΠΟΕΛ έχει κυπριακή ταυτότητα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Στην εθνική Ουγγαρίας ο Βάργκα

Ελλάδα

|

Category image

ΔΗΣΥ: Στόχος η μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης κατά 50%

Category image

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια το μομέντουμ, ο Παναθηναϊκός την εμπειρία

EUROLEAGUE

|

Category image

Μαγικό προπονητικό κέντρο εγκαινίασε η Μάντσεστερ Σίτι για το τμήμα γυναικών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτά είναι τα χρήματα που έβγαλαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη

Ελλάδα

|

Category image

Είναι δίκαιο, αρχίζει να γίνεται πράξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρδισε το στοίχημα και φέρνει νέα δεδομένα στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έγινε το… αναμενόμενο: Ξένοι ρεφ σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Από την Πάφο στη La Liga;

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μετράμε αντίστροφα για τους παγκύπριους των Special Olympics: «Κάθε προσπάθεια και μια νίκη»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα εισιτήρια για τους Ομονοιάτες στο… κεκλεισμένων «αιώνιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μέσι υπερδιπλασίασε τις αποδοχές του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη