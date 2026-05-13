ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια το μομέντουμ, ο Παναθηναϊκός την εμπειρία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια το μομέντουμ, ο Παναθηναϊκός την εμπειρία

Σε μια ανατρεπτική και άκρως θεαματική σειρά, Παναθηναϊκός και Βαλένθια φτάνουν στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο F4 της Αθήνας

Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στα ματς του Telekom Center. Οι Ισπανοί πλήρωσαν την ελληνική ομάδα με το ίδιο νόμισμα σε μια σειρά όπου η ανατροπή των δεδομένων μοιάζει με “κανόνα”. Μετά από τέσσερα ματς, η γηπεδούχος ομάδα δεν έχει κερδίσει και όλοι ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και στο τελευταίο παιχνίδι των φετινών Playoffs της Ευρωλίγκας.

Οι πράσινοι μπαίνουν στο πιο κρίσιμο ματς της σεζόν ως αουτσάϊντερ και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους. Διαθέτουν την εμπειρία, την προσωπικότητα και παίχτες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες σε μια “do or die” μάχη. Η αλλαγή στο τακτικό πεδίο στα δύο ματς της Αθήνας και η μετατόπιση από την “αμυνα αλλαγών” (με πιθανό στόχο τις καλύτερες επιδόσεις στο κομμάτι του ριμπάουντ) σες διαφορετικές πρακτικές, κόστισε πολύ στο “τριφύλλι” που κυνηγούσε τον αντίπαλο στο σκορ σε συντριπτικό ποσοστό στους δύο τελευταίους αγώνες.

Ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί στις σταθερές του στη Βαλένθια. Δύο από αυτές είναι η παραγωγική δυναμική του Κέντρικ Ναν και η πληθωρική αμυντική παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είναι προφανές ότι απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο πρέπει να παίζει περισσότερο. Ο Ισπανός φόργουορντ είναι ο καλύτερος ριμπάουντερ του Έργκιν Άταμαν και μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο στα μετόπισθεν, ειδικά εάν οι φιλοξενούμενοι στραφούν και πάλι σε αλλαγές. Σημαντικός παράγοντας, να μπορέσει ο Κέντρικ Ναν να μείνει απερίσπαστος κρατώντας τη σκέψη του στο ματς, μακριά από αντιπερισπασμούς.

Περιμένουμε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες. Η Βαλένθια έχει το μομέντουμ στην πλευρά της, ο Παναθηναϊκός όμως την εμπειρία. Οι κατοχές και η συγκέντρωση στο πλάνο θα παίξουν τεράστιο ρόλο.

SDNA.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μήνυμα Σάκοτα ενόψει Άρη: «Θα είμαστε αυτοί που πρέπει»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το μηδενικό ρίσκο της επιλογής Λέτο

Ελλάδα

|

Category image

Μέσα στην κρίση, η ελπίδα του ΑΠΟΕΛ έχει κυπριακή ταυτότητα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Στην εθνική Ουγγαρίας ο Βάργκα

Ελλάδα

|

Category image

ΔΗΣΥ: Στόχος η μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης κατά 50%

Category image

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια το μομέντουμ, ο Παναθηναϊκός την εμπειρία

EUROLEAGUE

|

Category image

Μαγικό προπονητικό κέντρο εγκαινίασε η Μάντσεστερ Σίτι για το τμήμα γυναικών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτά είναι τα χρήματα που έβγαλαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη

Ελλάδα

|

Category image

Είναι δίκαιο, αρχίζει να γίνεται πράξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρδισε το στοίχημα και φέρνει νέα δεδομένα στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έγινε το… αναμενόμενο: Ξένοι ρεφ σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Από την Πάφο στη La Liga;

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μετράμε αντίστροφα για τους παγκύπριους των Special Olympics: «Κάθε προσπάθεια και μια νίκη»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα εισιτήρια για τους Ομονοιάτες στο… κεκλεισμένων «αιώνιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μέσι υπερδιπλασίασε τις αποδοχές του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη