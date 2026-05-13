Μαγικό προπονητικό κέντρο εγκαινίασε η Μάντσεστερ Σίτι για το τμήμα γυναικών!

Οι «πολίτες» δείχνουν διάθεση να στηρίξουν ακόμα περισσότερο τις γυναίκες τους ώστε να κυριαρχήσουν κι εκείνες στην WSL, μετά την κατάκτηση του τίτλου φέτος, για πρώτη φορά έπειτα από μια 10ετία.

Και μερικές μέρες μετά την επιτυχία του τμήματος, άνοιξε και το νέο, υπερσύγχρονο προπονητικό τους κέντρο.

Οι πύλες των εγκαταστάσεων άνοιξαν και τα 10 εκατομμύρια λίρες που χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το αριστούργημα, έπιασαν τόπο και με το παραπάνω.

