Τέλος ο Γκατούζο από την Ιταλία – Στο προσκήνιο Κόντε και Αλέγκρι για τον πάγκο

Ραγδαίες εξελίξεις στην Εθνική Ιταλίας, καθώς ο Τζενάρο Γκατούζο δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας μετά τον αποκλεισμό στα playoffs.

Ο Ιταλός τεχνικός, πιστός στη φιλοσοφία του να κρίνεται από τα αποτελέσματα, οδηγείται στην έξοδο, βάζοντας τέλος σε μια θητεία που δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στον στόχο της πρόκρισης.

Μαζί με τον Γκατούζο, αποχωρεί και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν από τον ρόλο του επικεφαλής της αποστολής, θέση που κατείχε από το 2023.

Οι δύο άνδρες είχαν συνδέσει τη συνεργασία τους στην προσπάθεια αναδόμησης της «σκουάντρα ατζούρα», ωστόσο το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες.

Ήδη τα πρώτα ονόματα για τη διαδοχή έχουν πέσει στο τραπέζι, με τους Αντόνιο Κόντε και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να αποτελούν τις βασικές επιλογές.

Πρόκειται για δύο προπονητές υψηλού επιπέδου, με εμπειρία και επιτυχίες, που θα μπορούσαν να αναλάβουν την επόμενη μέρα της Ιταλίας. Ωστόσο, αμφότεροι δεσμεύονται με συμβόλαια σε συλλόγους, κάτι που περιπλέκει την κατάσταση.

Παράλληλα, εξελίξεις αναμένονται και στο διοικητικό επίπεδο, με τον Γκαμπριέλε Γκραβίνα να βρίσκεται υπό πίεση και το ενδεχόμενο αποχώρησης να παραμένει ανοιχτό.