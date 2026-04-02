Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού ο ΠΑΟΚ

Σε ρυθμούς απόλυτης ετοιμότητας κινείται ο ΠΑΟΚ, με την προσοχή να στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs της Stoiximan Super League απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και στη Νέα Μεσημβρία η ένταση ανεβαίνει καθημερινά, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει βάρος τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στην τακτική προσέγγιση των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Στα θετικά νέα συγκαταλέγεται η κατάσταση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης και δείχνει να επιστρέφει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο Έλληνας αμυντικός έχει ανεβάσει «στροφές» και όλα δείχνουν πως θα δώσει το «παρών» στο ντέρμπι, ενισχύοντας σημαντικά τα μετόπισθεν του ΠΑΟΚ.

Την ίδια ώρα, οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ συνεχίζουν την προσπάθεια επιστροφής, έχοντας ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης τις προηγούμενες ημέρες.

Η σημερινή προπόνηση θεωρείται καθοριστική, καθώς θα φανεί αν μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα και να τεθούν στη διάθεση του προπονητή για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων περιλαμβάνει υψηλής έντασης ασκήσεις, παιχνίδια κατοχής και μονομαχίες, με στόχο την ταχύτητα στις αποφάσεις και τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας.

Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως δεν υπάρχει περιθώριο απωλειών, με κάθε προπόνηση να αποκτά ξεχωριστή σημασία ενόψει της μάχης των playoffs.