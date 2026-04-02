Η μεγάλη ευκαιρία του Κυριακίδη

Οι τραυματισμοί των Φαμπιάνο και Ουζόχο, ανοίγουν τον δρόμο στον 27χρονο Κύπριο τερματοφύλακα να αποδείξει την αξία του

Οι συγκυρίες στο στρατόπεδο της Ομόνοιας έφεραν στο προσκήνιο έναν επαγγελματία που περίμενε υπομονετικά τη στιγμή του και αυτή φαίνεται πως έφτασε.

Με τον Φαμπιάνο να παραμένει εκτός δράσης εδώ και ενάμιση μήνα, η εστία των πρασίνων έχει χάσει τον βασικό της πυλώνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ουζόχο αποκόμισε τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό της Εθνικής Νιγηρίας, δημιουργώντας ένα απρόσμενο κενό κάτω από τα δοκάρια.

Κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο ο Χαράλαμπος Κυριακίδης.

Ο 27χρονος Κύπριος τερματοφύλακας δεν είναι άγνωστος στις απαιτήσεις της ομάδας. Αντιθέτως, κάθε φορά που κλήθηκε να αγωνιστεί, έδειξε ετοιμότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορεί να μην είχε συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια του, όμως η παρουσία του όποτε χρειάστηκε δεν πέρασε απαρατήρητη.

Τώρα, με τις συνθήκες να τον ευνοούν, ο Κυριακίδης έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν αποτελεί απλώς μια λύση ανάγκης, αλλά μια αξιόπιστη επιλογή πρώτης γραμμής. Η θέση του τερματοφύλακα απαιτεί χαρακτήρα και ηγετική παρουσία, στοιχεία που ο ίδιος καλείται να επιβεβαιώσει μέσα από τις εμφανίσεις του.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι ευκαιρίες δεν δίνονται συχνά, αλλά κερδίζονται. Και για τον Κυριακίδη είναι μεγάλη ευκαιρία ώστε να στείλει μήνυμα ετοιμότητας. Οι επόμενοι αγώνες δεν θα είναι απλώς μια δοκιμασία θα είναι ένα τεστ καθιέρωσης και για τη νέα χρονιά καθώς ο Φαμπιάνο βρίσκεται σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία.

Αντρέας Πολυκάρπου

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη