Η μεγάλη ευκαιρία του Κυριακίδη

Οι συγκυρίες στο στρατόπεδο της Ομόνοιας έφεραν στο προσκήνιο έναν επαγγελματία που περίμενε υπομονετικά τη στιγμή του και αυτή φαίνεται πως έφτασε.

Με τον Φαμπιάνο να παραμένει εκτός δράσης εδώ και ενάμιση μήνα, η εστία των πρασίνων έχει χάσει τον βασικό της πυλώνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ουζόχο αποκόμισε τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό της Εθνικής Νιγηρίας, δημιουργώντας ένα απρόσμενο κενό κάτω από τα δοκάρια.

Κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο ο Χαράλαμπος Κυριακίδης.

Ο 27χρονος Κύπριος τερματοφύλακας δεν είναι άγνωστος στις απαιτήσεις της ομάδας. Αντιθέτως, κάθε φορά που κλήθηκε να αγωνιστεί, έδειξε ετοιμότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορεί να μην είχε συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια του, όμως η παρουσία του όποτε χρειάστηκε δεν πέρασε απαρατήρητη.

Τώρα, με τις συνθήκες να τον ευνοούν, ο Κυριακίδης έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν αποτελεί απλώς μια λύση ανάγκης, αλλά μια αξιόπιστη επιλογή πρώτης γραμμής. Η θέση του τερματοφύλακα απαιτεί χαρακτήρα και ηγετική παρουσία, στοιχεία που ο ίδιος καλείται να επιβεβαιώσει μέσα από τις εμφανίσεις του.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι ευκαιρίες δεν δίνονται συχνά, αλλά κερδίζονται. Και για τον Κυριακίδη είναι μεγάλη ευκαιρία ώστε να στείλει μήνυμα ετοιμότητας. Οι επόμενοι αγώνες δεν θα είναι απλώς μια δοκιμασία θα είναι ένα τεστ καθιέρωσης και για τη νέα χρονιά καθώς ο Φαμπιάνο βρίσκεται σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία.

Αντρέας Πολυκάρπου